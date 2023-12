A magyaroknak a külföldi városok közül Párizs kapcsolódhat össze leginkább a karácsonnyal, hiszen a Kiwi.com foglalási adatai szerint, ahogy tavaly, úgy idén is a francia fővárosba repülhet a legtöbb honfitársunk a közelgő ünnepi időszakban. A többi vizsgált országban ekkor legnépszerűbb London nálunk még a dobogóról is lecsúszott, és csak a negyedik helyen szerepel.

Fotó: Tom Bonaventure / Getty Images

Országok terén továbbra is messze Spanyolország vezet. Az ide repülők jóval melegebb éghajlaton tölthetik az ünnepek egy részét. A legtöbben a karácsony előtti napokban utazhatnak el. A repülőjegyek átlagára csak némiképp emelkedett,

míg tavaly átlagosan közel 158 euróért kaphattunk jegyet, addig idén körülbelül 165 euróért.

Egyre több magyar utazhat az ünnepi szezonban, a Kiwi.com közleménye szerint közel másfélszer több honfitársunk vett repülőjegyet az idei karácsonyi ünnepi időszakra, mint tavaly. A vezető cseh utazási technológiai vállalat belenézett a foglalási adataiba, hogy megtudja, hová repülnek a magyarok a közelgő karácsonyi ünnepi időszakban.

Az idén november 28-ig leadott foglalások alapján 2023. december 18. és 2024. január 1. között toronymagasan Spanyolországba repül a legtöbb magyar.

A dobogóra került még Olaszország és Franciaország, de ebbe a két országba összesen nem utaznak annyian, mint a lista élén szereplő Spanyolországba.

Rendületlenül népszerű Magyarország a külföldi turisták számára Októberben a vendégek száma 6,9 százalékkal, a vendégéjszakáké 5,1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az első tíz hónapban a turisztikai szálláshelyeken 1,5 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma éves összehasonlításban. A belföldi vendégéjszakák száma 6,4 százalékkal kevesebb, a külföldieké 12 százalékkal több volt a KSH gyorsjelentése szerint.

A városok esetében a vizsgált országok nemzetei, a csehek, a lengyelek, a görögök és a románok Londont favorizálják ebben az időszakban, egyedül mi vagyunk azok, ahol London a negyedik helyre került. A foglalások alapján Párizs csillogó fényei olyannyira vonzók nekünk, hogy ahogy tavaly, úgy idén is ez lehet a legnépszerűbb város karácsony környékén.

Isztambul úgy lett a második ezen a listán, hogy tavaly nem szerepelt a top 20-ban sem.

Nem meglepő, hogy a top 20-as listán sok olyan spanyol város szerepel, ahol van repülőtér. A lista harmadik fokán szereplő Barcelonát követi Madrid (5.), majd Tenerife (15.) és Alicante (16.).

A foglalások alapján minden negyedik ember másodmagával utazik az ünnepi időszakban, és a legtöbben december 22-én, majd 23-án szállnak repülőre. Az adatok szerint a legnépszerűbb a miniszabi lehet, de az is látszik, hogy egyre több napra utazunk. Míg idén a visszaútra is foglalók 57 százaléka három napot tölt választott desztinációján, addig tavaly ez az arány némiképp magasabb volt. A foglalók hetede négy–hat napot marad, és hét–tíz napot is ugyanennyien. Megközelítőleg minden tizedik repülőjegy-vásárló 11 és 14 nap közti időtartamra utazik el.

Az összesített adatokból kiderül: annak ellenére, hogy összességében a repülőjegyek átlagára némiképp emelkedett, a többség (29 százalék) kevesebb mint száz eurót költött erre. Míg tavaly közel 158 euróba került átlagosan egy repülőjegy, addig idén valamivel több, mint 165 euró a repülőjegyek átlagára. A rövid, azaz 1500 kilométeren belüli járatokért átlagosan 94 eurót, a közepes hosszúságúakért (1500–4000 kilométer) pedig átlagosan közel 163 eurót kellett fizetniük idén a magyaroknak. A tengerentúli járatok ára kevesebb, mint tavaly.