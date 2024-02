Megtalálták a világ legbarátságosabb városait – mutatjuk a top 10-et

A Booking.com idén is kiosztotta a Traveller Review Awards díjakat az apartmanoktól a nyaralókon, a faházakon és a villákon át a szállodákig az összes szállástípusra. Az elismerésből kaptak még bérautó- és reptéri taxiszolgáltatók is. Az utazók rangsorolásából kiderül melyik a tíz legtöbbet díjazott ország, és az is, hogy melyek a világ legbarátságosabb városai.

2024.02.11. 18:32 | Szerző: Németh Anita