Nem lesz több Balaton Sound Zamárdiban

Idén lejárt a Balaton Sound szerződése a fesztiválnak otthont adó Zamárdi önkormányzattal. A múlthéten 16. alkalommal megrendezett fesztivál szombati napjára a szervezők közlése szerint a látogatók száma elérte a 100 ezret, ami azonban a korábbi évek eredményeihez képest szerényebbnek tűnő szám.

Na ilyen kép többet nem lesz: bulizó fiatalok a Soundon / Fotó: Németh Levente

A négynapos esemény utolsó napján már azt rebesgették, lehetséges, hogy ez volt az utolsó ilyen buli Zamárdiban – hívta fel a figyelmet a SONLINE.

A fesztivál területén dolgozó büfések kész tényként közölték a látogatók egy részének, hogy

a 2024-es az utolsó Balaton Sound.

Egy azóta törölt Instagram-videóban a fesztivál által ismertté vált Pumped Gabo sírva beszélt arról a Balaton-parton, hogy többé nem lesz fesztivál.

Vető Viktória, a Balaton Sound sajtófőnöke a hírportál megkeresésére korábban is és a fesztivál után is azt nyilatkozta, hogy a fesztivál jövőjével kapcsolatos pletyka hozzájuk is eljutott, de ezzel nem szeretnének foglalkozni, nincs napirenden ez a téma.