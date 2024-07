Óriási potenciál van még a budapesti turizmusban, csak ki kell aknázni a lehetőségeket

Magyarország az egyik nyertese volt az elmúlt két évtizedben a nemzetközi turizmus erősödésének – derült ki a McKinsey & Company tanulmányából, amely szerint Budapest jelenlegi piaci részesedése a globális turizmusból hozzávetőleg fele a hasonló európai városok részesedésének.

A budapesti turizmusban óriási potenciálok vannak még / Fotó: Only France via AFP

A kutatásból kiderült, hogy 2008 és 2019 között a turizmus hozzájárulása a magyar GDP-hez 1 százalékponttal nőtt, míg ugyanebben az időszakban európai szinten mindössze 0,2, globális szinten pedig 0,5 százalékpontnyi volt az átlagos növekedés.

A McKinsey & Company most publikált, Budapest turisztikai kilátásait bemutató, Budapest awaits: Fulfilling the city’s tourism potential című tanulmánya szerint azonban az ország, és főként Budapest, a jelenleginél is többet profitálhatna a nemzetközi turizmusból, amely – az Oxford Economics prognózisa szerint – évente 7,5 százalékkal fog növekedni 2030-ig.

A főváros növekedési potenciáljának kihasználása nemzetgazdasági szempontból is fontos, hiszen az ország nemzetközi turisztikai forgalmának 60 százaékáért Budapest felel. A növekedéssel a magyar főváros előrébb léphetne a nemzetközi ranglistákon – Budapest jelenleg egyike a 15 legnépszerűbb európai utazási célpontnak.

A Budapestre érkező turisták száma 2030-ra akár meg is duplázódhatna. A növekedési lehetőséget az is alátámasztja, hogy a Budapestével hasonló adottságokkal rendelkező hat európai város (például Prága és Bécs) átlagos részesedése a globális turisztikai piacból 0,65 százalék, szemben Budapest 0,37 százalékával. Ha Budapest teljes mértékben kihasználná a turizmusban rejlő lehetőségeit, 2030-ig évente akár 12 százalékkal volna képes bővíteni a nemzetközi turisták számát. Ez azt eredményezheti, hogy a nemzetközi vendégéjszakák száma éves szinten, 7-14 millióval emelkedhet, a turisták pedig kétszer-háromszor több pénzt, közel 6000 milliárd forintot költhetnek el a fővárosban. Ezzel Budapest részben be tudná hozni a jelenlegi hátrányát európai vetélytársaival szemben, illetve Budapest 1100-1900 milliárd forinttal növelné a város hozzájárulását az országos GDP-hez a turizmuson keresztül.