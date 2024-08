Külföldi turistaáradattal robbant be a nyár

A külföldivendég-éjszakák száma a legerőteljesebben Debrecenben és térségében emelkedett (11 százalékkal), leginkább pedig a Budapest környéke turisztikai térségben esett vissza (15 százalékkal) az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Budapesten 8,6 százalékkal, a Balatonnál 6,3 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött külföldivendég-éjszakák száma.

Júliusban a turisztikai szálláshelyeken az összes bruttó árbevétel 134 milliárd forint volt, folyó áron 12 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál. Széchenyi-pihenőkártyával folyó áron 3,0 százalékkal többet, 7,5 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok.

2024. január–júliusban az előző év azonos időszakához képest a turisztikai szálláshelyeken 6,0 százalékkal több, összesen 24,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. A belföldi vendégek 1,9 százalékkal, a külföldiek 11 százalékkal több (12,4 millió, illetve 12,1 millió) vendégéjszakát töltöttek el a turisztikai szálláshelyeken a KSH közlése szerint.

Turizmus: a hosszabb tanév miatt később indultak nyaralni a magyarok A vendégek száma 11, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal nagyobb volt 2024 júniusában az egy évvel korábbinál a turisztikai szálláshelyeken, amelyek bruttó árbevétele 14 százalékkal nőtt a Központi Statisztikai Hivatal keddi gyorsjelentése szerint. Közölték az első fél év mérlegét is, ami 7,6 százalékos forgalomnövekedéssel rekordot tükröz.

A belföldi turizmus erősödése mellett a külföldi látogatók száma is folyamatos növekedést mutat, ami jól tükrözi Magyarország növekvő vonzerejét. Az országos turisztikai fejlesztések és intenzív promóciós kampányok eredményeként Budapest és a vidéki régiók is egyre több látogatót vonzanak, ami nemcsak a turizmusban, hanem a helyi gazdaságban is pozitív hatásokat eredményez – kommentálta a friss adatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közleménye.