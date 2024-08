A sör olcsó, napi egy étel belefér, de jó, hogy van bolt – külföldieket kérdeztünk a Szigeten

„Már két nappal hamarabb érkeztem Magyarországra, mert tavaly annyira megtetszett, hogy mindenképpen többet szerettem volna látni belőle” – mesélte a Világgazdaságnak a holland Lucas, aki orvostanhallgató, és akit a városról és az Sziget Fesztiválon tapasztalt árakról kérdeztünk. Felment a Gellért hegyre, megnézte a Terror Házát és pihent egyet a Városligetben, melyet az egyik legszebb európai parknak nevezett, melyet valaha látott a barcelonai Park Güell mellett.

Szerdán költözött be a Sziget Fesztiválra a legtöbb látogató / Fotó: H. Zováthi Domokos / Világgazdaság

A Magyar Zene Háza olyan mint egy futurisztikus méhkaptár egy fa ágán – lelkendezett az épületről, amely egyébként a világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztése díjat is megkapta az amerikai Music Cities Awardson.

Az árakról kérdezve elmondta, hogy egy fesztiválhoz képest a sör kifejezetten olcsó,

Amszterdamban az utcáról betérve is drágább egy átlagos helyen, elmondása szerint 5 és 8 euró között mozog a folyékony kenyér ára. Ahogy azt megírtuk, idén a csapolt Dreher Gold 1730 forintba (4,35 euró) kerül.

Enni még nem evett a rendezvényen, a pizzaszelet árát (2490 forint – 6,26 euró) kicsit sokallja, de szerinte bőven belefér egy 5000 forint körüli meleg étel egy nap, a többit megoldja boltban, vagy a helyszínen lévő Aldiban, ahol pár terméken kívül minden a kinti árakon van.

Egy idős brit házaspár már a kezdetek óta jár a Szigetre, szerintük sincs semmi gond az árakkal, ők minden ételt a büfékből szereznek be. Azt mondták, egy egyhetes hoteles nyaralásnál olcsóbb, és szeretnek sátrazni, bőven belefér a költségvetésükbe. Budapestet már betéve ismerik, most az a terv, hogy pár napot a Dunakanyarban is kempingeznek.

Van, akit a belvárosban átvertek, de a Szigeten biztonságban érzi magát

Németek is érkeztek szép számmal, közülük David és Veronica első alkalommal vannak a fesztiválon. Ők sem tartják drágának az árakat, de kisebb rossz tapasztalatuk volt: kedden a belvárosban igencsak borsos számlát kaptak, 4000 forintot kért el tőlük egy étterem a sörért.

Ahhoz képest itt ingyen van, ráadásul biztonságos is – legyintettek vidáman, mondván, Münchenben is érdemes vigyázni a turisták által kedvelt környékeken az éttermi hiénákra. Magyarországot biztonságos helynek tartják, és jókat hallattak róla itt tanuló ismerőseiktől. Napközben városnézést terveznek, a Terror Házát – melyet majdnem minden megkérdezett megemlített – ők is tervezik meglátogatni.