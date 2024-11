Ezek lesznek a világ legjobb úticéljai 2025-ben

Kwazulu-Natal tartomány, Dél-Afrika

Természetesen vadállatokat nemcsak hajóról lehet figyelni – erre alkalmas egy-egy szafari is, például Dél-Afrikában. A turistaáradat a Kruger Nemzeti Parkot veszi célba, éppen ezért lehet vonzó célpont a Kwazulu-Natal tartomány, valamint az 50 ezer hektáros Babanango vadrezervátum. Elefántok, oroszlánok, orobi- és klipspringer antilopok, illetve fekete orrszarvú is található itt. Az állatok megfigyelése mellett egyedi stílusú szafarisátrakban is megszállhatunk.

Stockholmi szigetvilág, Svédország

Bár a KFT híres dalában szóba sem jöhet Skandinávia, a Nat Geo listáján megfért Afrika mellett Svédország is. A Stockholm melletti, 30 ezer szigetből álló szigetvilág szélfútta partokat és madárfajok sokaságát tárja a látogatók elé. A 270 kilométer hosszú Stockholm Archipelago Trail túraútvonalon 21 szigetet járhatunk be, miközben olyan hangulatos fogadókban tölthetjük az éjszakát, mint az Utö Värdshus, ahol korábban Greta Garbo is megszállt. A legjobb idő a kirándulásra a késő nyár és a kora ősz, amikor még nincs hideg.

Cork városa / Fotó: Shutterstock

Cork, Írország

Az írországi Cork városában a 128 milliárd dolláros országos Project Ireland kezdeményezés keretében grandiózus fejlesztések készülnek el 2028-ig, melyek részeként többek között a kikötőt és a hozzá tartozó dokkokat is újjáépítik, de a Crawford Művészeti Galéria, illetve a Cork Rendezvényközpont is megújul. Írország második legnagyobb városa 2025 szeptemberében rendezi meg a Sound of Safe Harbour nevű zenei fesztivált, melynek egyik társalapítója az Oppenheimer című nagy sikerű film főszereplője, a Corkban született Cillian Murphy.

Külső-Hebridák, Skócia

Írországtól nem kell messzire utazni ahhoz, hogy a skót szigetvilágot is megismerjük. A Hebridean Way 200 mérföldes gyalogos és kerékpáros útvonal, amit 10 szigetet foglal magába, és elhalad ezüstös partok, whisky lepárlók, vadvirágokkal borított mezők, és a mintegy 5000 éves Calanais állókövek mellett is. A Lewis-szigeten található Stornowayben minden év júliusában megrendezik a Hebridai Kelta Fesztivált, ami a gael nyelv és zene ünnepe.

Tunézia

Észak-Afrika egykor a Római Birodalom fennhatósága alá tartozott, és Tunézia azóta is őrzi ennek emlékeit. A fővárostól, Tunisztól két órányi autóútra található Dougga az egyik legjobb állapotban fennmaradt római kori város a fekete kontinensen. Tavaly egy csaknem 2000 éves hajóroncsot találtak, de nem ez az egyetlen különleges attrakció. Római kori sétálóutcákon barangolhatunk, Juno és Saturnus templomát is felkereshetjük, és római fürdőkben is áztathatjuk magunkat. A helyi Capitolium oszlopcsarnoka pedig a mai napig áll.

Szarajevó, Bosznia-Hercegovina

Sok magyar számára talán nem ismeretlen a Balkán egyik leghíresebb desztinációja. Szarajevó évszázados történelme beleszövődik a természeti szépségekbe, a gyönyörű Mijacka folyó felett pedig számos hídon átsétálhatunk. A Skenderija gyaloghíd a helyi legendák szerint ugyanabból az anyagból készült, mint a párizsi Eiffel-torony. A városban remek borok várják a gasztronómiában elmélyülni vágyókat, a kalandszeretőbbek pedig kipróbálhatják a raftingolást is.

Az év legjobb bárja 2024-ben a Mexikóvárosban található Handshake Speakeasy lett / Fotó: Handshake Speakeasy

Egy szuper koktélbár is lehet úticél

Nem sokkal a Nat Geo külöleges rangsora előtt látott napvilágot az idei bárvilágranglista. Alkalmi gőzkieresztésként vagy rendszeres látogatóként, különleges eseményeken vagy hétköznap, a munka után – mindenki más-más okból látogatja a kocsmákat, bárokat. Vannak, akik a legközelebbi helyet veszik célba, mások hűségesen visszajárnak törzshelyükre, és akadnak szép számmal olyanok is, akik a különleges helyszíneket szeretik felkeresni. Az utóbbi kategóriát szólítja meg a World’s 50 Best Assiciation (Globális Top50 Egyesület) legfrissebb listája, amely a világ 50 legjobb bárjáról készült.