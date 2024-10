Bárvilágranglista: ide kell utaznunk a legjobb koktélokért

Jó néhány olyan egység is felkerült a listára, amelyik szállodákban található. Ez megkönnyíti a turisták számára, hogy felkeressék, hiszen ha kicsivel több koktél csúszik le, mint amennyi az előzetes terv volt, akkor sem lesz probléma a hazaúttal.

Világvárosok több különleges bárral

London két legelismertebb bárja szállodákban üzemel: a Scarfes Bar a Rosewood Hotel földszintjén, míg a Connaught Bar a Mayfair Hotelben kapott helyet. A lista egyetlen dubaji képviselője, a Mimi Kakushi a helyi Four Seasons koktélozóhelye.

Ha valaki fanatikus koktélbárrajongó, és a lista több helyszínét is szeretné egy utazás alatt meglátogatni, érdemes Londonba, New Yorkba vagy Szingapúrba mennie – mindhárom világváros négy ilyen létesítményt delegál a listára. Buenos Aires, Mexikóváros és Párizs is három-három helyszínnel képviselteti magát a top 50-ben, de Barcelona és Milánó is két-két toplistás bárral büszkélkedhet.

Az edinburgh-i Panda & Sons a lista 30. helyére került, azonban egy nagyon fontos elismerést így is bezsebelhetett. Alkalmazottjuk, a skót Iain McPherson érdemelte ki 2024-ben a Bártenderek Bártendere díjat.

A világ 50 legjobb bárja 2024-ben