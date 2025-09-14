Ha Balin szeretnénk üdülni, nem kell feltétlenül Indonéziába utaznunk

Ezt a festői spanyol üdülőhelyet Európa Balijának is nevezik, mivel hosszú, homokos strandjai, bohém és laza hangulata, valamint világszínvonalú vízi sportolási lehetőségei valódi trópusi paradicsomi hangulatot biztosítanak – írta meg az Origo. A Spanyolország legdélebbi csücskén található kisváros, Tarifa az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger találkozási pontja, ahonnan pazar kilátás nyílik az afrikai kontinens északnyugati szegletére.

Tarifa Spanyolország legdélebbi csücskén fekszik / Fotó: NorthSky Films / Shutterstock

Tarifa: laza hangulat bohém bájjal

Tarifa a vízi sportok igazi paradicsoma: a gyakran fújó erős szelek miatt az európai kontinens kiteszörffővárosának tartják, de sznorkelezésre és búvárkodásra is van lehetőség, például a Strait Természetvédelmi Parkban, ahol a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán találkozási pontjánál – emeli ki a Metro.

Hatalmas, fehér homokos strandokkal büszkélkedhet, amelyek trópusi hangulatot idéznek. A Playa de Valdevaqueros különösen népszerű Bali-szerű hangulata miatt. A Playa de Bolonia közelében római romok is felfedezhetők, a Playa de Los Lances a kiteszörfözés kedvelőinek ideális hely, míg a Punta Paloma azoknak ajánlott, akik egy kis elvonulásra vágynak. De a Chiringuito Tanaganát sem érdemes kihagyni. Tarifa strandjai egyáltalán nem olyanok, mint a malagai vagy marbellai rendezett strandok, azoknál sokkal vadabbak.

Tarifa óvárosa olyan, mintha Ibiza régi városrészének a miniváltozata lenne: nincsenek üzlet- és gyorséttermi láncok, csak független butikok és éttermek.

Összességében a városka laza hangulatot kínál, gondtalan, lélekteli bohém bájjal, ugyanakkor nyugodt légkörrel rendelkezik, ami vonzó a napsütésre vágyók és a kulturális turisták számára egyaránt.

Fel lehet keresni a történelmi helyszíneket, köztük az ősi Castillo de Guzmán El Bueno középkori erődítményt, és a jó állapotban fennmaradt római várost, Baelo Claudiát. A Tarifa által kínált további kikapcsolódási lehetőségekről itt olvashat bővebben.