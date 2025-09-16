Kipróbáltuk Budapest legújabb turistamágnesét: az ország legjobb éttermei a Blaha Lujza téren – mutatjuk, elbírja-e a pénztárcánk

A Time Out Market Budapest hivatalos nyitása előtt belekóstolhattunk, milyen élményt kínál majd a főváros legújabb gasztronómiai központja. Megnéztük, melyek azok az éttermek, mely helyet kaptak a nemzetközi brand fővárosi egységében.
A vendéglátók menüit végigböngészve láthatunk kiemelkedően magas árakat, de akad olyan étel is, amely olcsóbb, mint az étteremben. A teljes kínálatot a helyszínen lehet megtekinteni.
Megnézve az étlapjukat, elmondhatjuk: a vendéglátóipari prémiumegységek több étele is olcsóbb, mint az étteremben, de azért egy átlagos keresetű honfitársunk számára még így sem az olcsó kategóriába tartozik, ám aki ki akarja próbálni egy-egy híres ételüket, annak érdemesebb ide ellátogatni. Külföldi kollégákat is megkértünk, hogy átváltás után mondják el véleményük, többségük szerint átlagosak az árak.
Volt egy-két étel, ahol kirívóan magas volt az ár, ám megtudtuk, hogy ezek a világ minden tájáról érkezett sonkaválogatások nemzetközileg is a legmagasabb minőségű védjegyekkel rendelkeznek, és a nagybani áruk is az eget súrolja.
Összességében úgy látjuk, hogy a Time Out Market Budapest biztos, hogy a turisták nagy kedvence lesz, és azok a magyarok is szeretni fogják, akik szeretnék kipróbálni a Michelin Guide által ajánlott – vagy éppen Michelin-csillagos – legjobb helyeket egy fokkal olcsóbban.
Lisszabon, Barcelona, Dubaj, New York: még lehetne sorolni, mely városokban üzemel hatalmas sikerrel a Time Out Market, a legnagyobb gasztronómiai és kulturális piactérhálózat. A nagy múltú Corvin Palace felújításáról és működtetéséről, valamint a Time Out Market Budapest létrejöttéről kérdeztük Balogh Olivért és Balogh Viktort. A két üzletember elmondta, mennyiből, valamint hogyan újult meg a Blaha Lujza tér legendás épülete, és miért tesz jót a magyar turizmusnak ez az új piactér. Újranyit a Corvin-tető is.
A piactér a Blaha Lujza téren, az ikonikus Corvin Palace első emeletén kapott helyet – abban a történelmi múltú áruházban, amely 1926-ban nyílt meg Európa egyik első bevásárlóközpontjaként, és amely nemrégiben eredeti neoklasszicista pompájában újult meg. A közel 2500 négyzetméteres térben
és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat. A Time Out Market Budapestben a főváros és a vidék legjobb éttermei és séfjei, egy fedél alatt várják vendégeiket. A piac szeptember 20-tól mindennap 11:30 és 23:30 között tart nyitva.
