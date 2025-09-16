Deviza
gasztronómia
Time Out Market
turizmus
Blaha Lujza tér

Kipróbáltuk Budapest legújabb turistamágnesét: az ország legjobb éttermei a Blaha Lujza téren – mutatjuk, elbírja-e a pénztárcánk

Szeptember 20-án nyitja meg a kapuit az ország legújabb gasztronómiai és kulturális piactere a Corvin Palace első emeletén, egy helyre csábítva a legjobb hazai éttermeket. A Világgazdaság betekintést nyerhetett a Time Out Market Budapest kulisszái mögé, ahol megnéztük, melyik hely milyen kínálattal várja a vendégeket, és mindez mennyibe is kerül. Találtunk főételt kicsit több, mint 3000, és kicsit kevesebb, mint 17 ezer forint alatt is.
Zováthi Domokos
2025.09.16., 18:28

A Time Out Market Budapest hivatalos nyitása előtt belekóstolhattunk, milyen élményt kínál majd a főváros legújabb gasztronómiai központja. Megnéztük, melyek azok az éttermek, mely helyet kaptak a nemzetközi brand fővárosi egységében.

Time Out Market Budapest
Rácz Jenő étterme is helyet kapott a Time Out Market Budapest kínálatában / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Time Out Market Budapest 11 étterme a következő

A vendéglátók menüit végigböngészve láthatunk kiemelkedően magas árakat, de akad olyan étel is, amely olcsóbb, mint az étteremben. A teljes kínálatot a helyszínen lehet megtekinteni.

  1. Anyukám Mondta: A Michelin Guide által ajánlott étterem Margherita pizzája 3650 forint, a Capricciosa sült prágai sonkával és articsókával 4650 forintba került, a sajttorta és a tiramisu 2850 forint. Aki a tészta minőségére kíváncsi egy kostolás erejéig, 1650 forintért ehet parmezános focacciát.
  2. Pingrumba: A közel-keleti és ázsiai ízekkel operáló fúziós konyha főételei közül falafelt 3250, csirke-shwarmát 4650, báránykebabot pedig 5800 forintért vehetünk, de 4000 forint alatt előételt is kapunk: például hummusztálat vagy égetettcéklás tahinit.
  3. 101 Bistro: A modern kínai konyhában a klasszikus tajnani marhaleves 5950 forint, a többi főétel 5500 forint, de aki különleges ízekre vágyik, kóstolhat édes szójában marinált tojást 750 forintért vagy tápiókaropogóst 1950 forintért.
  4. Szaletly: A magyar konyha egyik kiemelkedő képviselőjének híres rakott krumplija 4950 forint – az étteremben 6990 forint –, és csak egy kicsit kisebb az adag mérete. A gulyásleves 3950 forint, a hízott kacsamájmousse tokaji borzselével 4550 forint. A mákos guba 2550, a madártej 2250 forint.
  5. Canteen – Pesti István: A két Michelin-csillagos séf étterme a rangjához méltóan kicsit magasabb árakkal is operál: a gulyásleves 5450, a tyúkhúsleves 3950 forint. A főételek közül a különleges lecsó 4450 forint, de a kacsacomb káposztás tésztával már 7950 forint. Az almáspite vaníliafagylalttal 3450 forint.
  6. Casa Christa: Ez az étterem is a magyar ízekre fókuszált, a sajtos-tejfölös lángos és a velős pirítós is 2850, a kacsamáj pedig 5550 forint. A főételek közül a sült keszeg és a mangalicavagdalt 5250, a finomfőzelék polippal pedig 6250 forint.
  7. M’eat by Rácz Jenő: a séfről elnevezett egység főként hús- és sajttálakkal operál, ezek 5 és 15 ezer forint között mozognak. A különleges – és a világ minden tájáról érkezett – sonkák és sajtok kedvelőit várják a helyre. A főételeknél a séf specialitása, a grillezett kacsamáj lila káposztával és almacsatnival valamint diós kenyérrel 6550 forint.
  8. Lira by Essencia: a mediterrán étterem előételei között ehetünk például marhatatárt 3650 vagy lassan sült sertés tarjás szendvicset 3950 forintért, a főételek közül pedig többféle tésztát is választhatunk 5 és 7 ezer forint között. 
  9. Tuning Burger: a gourmet burgerező alaphamburgere 3350 forint, a legextrémebb és drágább pedig 6650 forint. Mellé köretnek kérhetünk például héjas csónakburgonyát vagy hagymakarikát is 1550 forintért. 
  10. Bigfish: a halkedvelők egyik kedvenc helye chilis-fokhagymás garnélát, tőkehalrizottót, osztrigát és fish & chipset valamint halleveseket is, ezek 5 és 7 ezer forint között kaphatók. 
  11. Hai Nam Pho: a vietnámi étterem pho levese 6550, de a bú leves csirkével 2850 forint. Több főétel is kapható 3 és 4 ezer forint között, a kókuszpudingos desszert pedig 1650 forint.

Megnézve az étlapjukat, elmondhatjuk: a vendéglátóipari prémiumegységek több étele is olcsóbb, mint az étteremben, de azért egy átlagos keresetű honfitársunk számára még így sem az olcsó kategóriába tartozik, ám aki ki akarja próbálni egy-egy híres ételüket, annak érdemesebb ide ellátogatni. Külföldi kollégákat is megkértünk, hogy átváltás után mondják el véleményük, többségük szerint átlagosak az árak.

Volt egy-két étel, ahol kirívóan magas volt az ár, ám megtudtuk, hogy ezek a világ minden tájáról érkezett sonkaválogatások nemzetközileg is a legmagasabb minőségű védjegyekkel rendelkeznek, és a nagybani áruk is az eget súrolja. 

Összességében úgy látjuk, hogy a Time Out Market Budapest biztos, hogy a turisták nagy kedvence lesz, és azok a magyarok is szeretni fogják, akik szeretnék kipróbálni a Michelin Guide által ajánlott – vagy éppen Michelin-csillagos – legjobb helyeket egy fokkal olcsóbban.

Time Out Market Budapest
Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Olyan pláza jön létre Budapesten, amilyen nincs még egy a régióban: még Prágát is előzi a magyar főváros, Bécs a kanyarban sincs

Lisszabon, Barcelona, Dubaj, New York: még lehetne sorolni, mely városokban üzemel hatalmas sikerrel a Time Out Market, a legnagyobb gasztronómiai és kulturális piactérhálózat. A nagy múltú Corvin Palace felújításáról és működtetéséről, valamint a Time Out Market Budapest létrejöttéről kérdeztük Balogh Olivért és Balogh Viktort. A két üzletember elmondta, mennyiből, valamint hogyan újult meg a Blaha Lujza tér legendás épülete, és miért tesz jót a magyar turizmusnak ez az új piactér. Újranyit a Corvin-tető is.

Ezt érdemes tudni Time Out Market Budapestről

A piactér a Blaha Lujza téren, az ikonikus Corvin Palace első emeletén kapott helyet – abban a történelmi múltú áruházban, amely 1926-ban nyílt meg Európa egyik első bevásárlóközpontjaként, és amely nemrégiben eredeti neoklasszicista pompájában újult meg. A közel 2500 négyzetméteres térben

  • tizenegy konyha,
  • három bár,
  • öt rendezvényhelyszín

és mintegy 540 ülőhely várja a látogatókat. A Time Out Market Budapestben a főváros és a vidék legjobb éttermei és séfjei, egy fedél alatt várják vendégeiket. A piac szeptember 20-tól mindennap 11:30 és 23:30 között tart nyitva.

Time Out Market Budapest
Dudás Szabolcs, az Anyukám Mondta séfje / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

 

