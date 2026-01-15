Deviza
úti célok
TripAdvisor
Tripadvisor Traveller ' s Choice Awards
utazás
Madeira

Ez lehet idén a világ legnépszerűbb úti célja – a magyarok is nagyon kedvelik

A neves utazási szakportál az idei évre is elkészítette ajánlását arról, hogy melyek lehetnek a világ legfelkapottabb úti céljai. Ezúttal az „Európa Hawaiijának” is nevezett Madeira szerepel az első helyen. Bemutatjuk azt a tíz desztinációt, amelyeket az utazási magazin szerint mindenképpen érdemes felkeresni 2026-ban.
Világgazdaság
2026.01.15, 18:30

A lehangoló téli időjárás alighanem kiváló alkalmat kínál arra, hogy egy kicsit felvidítsuk magunkat, és elkezdjünk böngészni a nyaralási lehetőségek között. Ehhez segítséget nyújthat, hogy a TripAdvisor utazási portál nyilvánosságra hozta a 2026-os Travellers’ Choice Awards „A legjobbak legjobbja” díj nyerteseit. Több kategória is létezik, de az egyik legizgalmasabbnak a „Legtrendibb úti célok” számít, amely azokat a helyeket mutatja be, amelyek a legnépszerűbbek lehetnek az idei évben – írja az Origo.

Madeira, Legtrendibb úti célok
Ez a festői sziget most a legtrendibb úti célok egyike / Fotó: Unsplash

A legtrendibb úti célok 2026-ban

Ezúttal az Atlanti-óceánban fekvő Madeira festői szigetét választották a világ legfelkapottabb úti céljának, amelyet előszeretettel neveznek „Európa Hawaiijának” vulkanikus tájai és rengeteg homokos strandja miatt.

A TripAdvisor szerint legnagyobb vonzereje a gyönyörű építészetben és az egész évben enyhe időjárásban rejlik. Miután légijáratokkal sem a legkönnyebb megközelíteni, ezért nem olyan forgalmas, mint például a Kanári-szigetek. 

A második helyen Tbiliszi szerepel, amely az utazási portál értékelése szerint egy gótikus mesekönyv lapjairól származó élményt kínál a látogatóknak. 

A világ legtrendibb utazási célpontjai az alábbiak a TripAdvisor ajánlása alapján:

  1. Madeira, Portugália
  2. Tbiliszi, Georgia
  3. Chicago, Egyesült Államok
  4. Quy Nhon, Vietnám
  5. Puerto Escondido, Mexikó
  6. Milánó, Olaszország
  7. Glasgow, Egyesült Királyság
  8. Abu-Dzabi, Egyesült Arab Emírségek
  9. Recife, Brazília
  10. San Carlos de Bariloche, Argentína
