Ez lehet idén a világ legnépszerűbb úti célja – a magyarok is nagyon kedvelik

A lehangoló téli időjárás alighanem kiváló alkalmat kínál arra, hogy egy kicsit felvidítsuk magunkat, és elkezdjünk böngészni a nyaralási lehetőségek között. Ehhez segítséget nyújthat, hogy a TripAdvisor utazási portál nyilvánosságra hozta a 2026-os Travellers’ Choice Awards „A legjobbak legjobbja” díj nyerteseit. Több kategória is létezik, de az egyik legizgalmasabbnak a „Legtrendibb úti célok” számít, amely azokat a helyeket mutatja be, amelyek a legnépszerűbbek lehetnek az idei évben – írja az Origo.

Ez a festői sziget most a legtrendibb úti célok egyike / Fotó: Unsplash

A legtrendibb úti célok 2026-ban

Ezúttal az Atlanti-óceánban fekvő Madeira festői szigetét választották a világ legfelkapottabb úti céljának, amelyet előszeretettel neveznek „Európa Hawaiijának” vulkanikus tájai és rengeteg homokos strandja miatt.

A TripAdvisor szerint legnagyobb vonzereje a gyönyörű építészetben és az egész évben enyhe időjárásban rejlik. Miután légijáratokkal sem a legkönnyebb megközelíteni, ezért nem olyan forgalmas, mint például a Kanári-szigetek.

A második helyen Tbiliszi szerepel, amely az utazási portál értékelése szerint egy gótikus mesekönyv lapjairól származó élményt kínál a látogatóknak.

A világ legtrendibb utazási célpontjai az alábbiak a TripAdvisor ajánlása alapján: