Már biztos: idén sem szabadulunk meg a horvát nyaralások egyik legbosszantóbb tényezőjétől

A magyar nyaralók körében továbbra is töretlen a népszerűsége a dalmát tengerpartnak, azonban még mindig vannak olyan tényezők, amik beárnyékolják a kikapcsolódást. Hosszú évek óta napirenden van a horvát autópályák fizetőkapus díjszedési rendszerének megújítása, ám idén nyáron még biztosan velünk marad az elavult és sokszor nehézkes fizetési mód.
2026.04.27, 11:47
A 2026-os nyári szezonban is jelentős magyar forgalom várható a horvát tengerpart irányába. Bár korábban felmerült az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben – írta meg az Origo.

Jövő márciusig még biztos, hogy maradnak a fizetőkapuk a horvát autópályákon. / Fotó: AFP

Idén még biztosan maradnak a fizetőkapuk

A korábbi várakozásokkal ellentétben ismét elhalasztották a fizetőkapuk nyugdíjazását a horvát autópályákon. Az új, kamerás rendszámfelismerő rendszer (Crolibertas) bevezetése 2027 márciusára tolódott. Az autópályadíjak továbbra is megtett távolság alapján alakulnak; a legnépszerűbb szakaszokon a következő díjtételekkel kell számolni: Zágráb–Rijeka: kb. 10 euró, Zágráb–Zadar: kb. 17,6 euró, Zágráb–Split: kb. 30–34 euró.

A torlódások elkerülése érdekében a hatóságok továbbra is az ENC (elektronikus útdíjszedő) készülék használatát javasolják, amellyel külön sávokban, megállás nélkül lehet áthaladni a kapukon.

A horvátországi üzemanyagárak jelenleg stabilak: a benzin és a gázolaj ára egyaránt 1,5–1,55 euró (kb. 550–565 forint) körül mozog literenként.

A közlekedési szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek a szakértők, mivel a bírságok mértéke jelentős. 

  • A gyorshajtás akár 700 euró is lehet.
  • Vezetés közbeni telefonhasználat: kb. 130 euró. 
  • Hiányzó kötelező felszerelés: (pl. láthatósági mellény, háromszög) kb. 100 euró.

A főszezon hétvégéin továbbra is kritikus torlódások várhatóak az A1-es autópályán és a Zágráb környéki csomópontokon.

A megállás nélküli haladást biztosító, kilométeralapú elektronikus díjfizetési rendszer kiépítése már folyamatban van, de annak teljes körű üzeme csak a következő évtől várható. Addig az utazók számára a folyamatos tájékozódás és az időben megkezdett úttervezés javasolt.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
