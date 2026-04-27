Már biztos: idén sem szabadulunk meg a horvát nyaralások egyik legbosszantóbb tényezőjétől

A 2026-os nyári szezonban is jelentős magyar forgalom várható a horvát tengerpart irányába. Bár korábban felmerült az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben – írta meg az Origo.

A korábbi várakozásokkal ellentétben ismét elhalasztották a fizetőkapuk nyugdíjazását a horvát autópályákon. Az új, kamerás rendszámfelismerő rendszer (Crolibertas) bevezetése 2027 márciusára tolódott. Az autópályadíjak továbbra is megtett távolság alapján alakulnak; a legnépszerűbb szakaszokon a következő díjtételekkel kell számolni: Zágráb–Rijeka: kb. 10 euró, Zágráb–Zadar: kb. 17,6 euró, Zágráb–Split: kb. 30–34 euró.

A torlódások elkerülése érdekében a hatóságok továbbra is az ENC (elektronikus útdíjszedő) készülék használatát javasolják, amellyel külön sávokban, megállás nélkül lehet áthaladni a kapukon.

A horvátországi üzemanyagárak jelenleg stabilak: a benzin és a gázolaj ára egyaránt 1,5–1,55 euró (kb. 550–565 forint) körül mozog literenként.

A közlekedési szabályok szigorú betartására figyelmeztetnek a szakértők, mivel a bírságok mértéke jelentős.

A gyorshajtás akár 700 euró is lehet.

Vezetés közbeni telefonhasználat: kb. 130 euró.

Hiányzó kötelező felszerelés: (pl. láthatósági mellény, háromszög) kb. 100 euró.

A főszezon hétvégéin továbbra is kritikus torlódások várhatóak az A1-es autópályán és a Zágráb környéki csomópontokon.

A megállás nélküli haladást biztosító, kilométeralapú elektronikus díjfizetési rendszer kiépítése már folyamatban van, de annak teljes körű üzeme csak a következő évtől várható. Addig az utazók számára a folyamatos tájékozódás és az időben megkezdett úttervezés javasolt.