Deviza
EUR/HUF355,37 -0,18% USD/HUF305,06 -0,27% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF388,8 -0,19% PLN/HUF83,79 -0,28% RON/HUF67,82 -0,2% CZK/HUF14,64 -0,22% EUR/HUF355,37 -0,18% USD/HUF305,06 -0,27% GBP/HUF410,34 -0,33% CHF/HUF388,8 -0,19% PLN/HUF83,79 -0,28% RON/HUF67,82 -0,2% CZK/HUF14,64 -0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX131 168,48 +0,19% MTELEKOM2 604 +0,46% MOL3 804 -0,42% OTP40 480 -0,05% RICHTER12 350 +1,3% OPUS322 +1,71% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 480 -3,03% BUMIX9 129,77 +0,17% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 886,49 +0,3% BUX131 168,48 +0,19% MTELEKOM2 604 +0,46% MOL3 804 -0,42% OTP40 480 -0,05% RICHTER12 350 +1,3% OPUS322 +1,71% ANY7 900 +0,51% AUTOWALLIS147 0% WABERERS4 480 -3,03% BUMIX9 129,77 +0,17% CETOP4 559,35 +1,12% CETOP NTR2 886,49 +0,3%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
UEFA
Arsenal
vendéglátás
Paris Saint-Germian
UEFA Bajnokok Ligája

Soha ennyi rendőr nem volt még szolgálatban: több, mint ötvenezer külföldi drukker tombol majd Budapesten – a reptér és a BKK így készül az extrém terhelésre

Történelmi sporteseményre készül Budapest: a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntő előkészületeiről tartott közös sajtótájékoztatót az Országos Rendőr-főkapitányság, a Magyar Labdarúgó Szövetség, a BKK és a Budapest Airport vezetése. A május 30-i finálé a magyar futball és a hazai turizmus egyik legnagyobb nemzetközi eseménye lesz, amely több tízezer külföldi szurkolót hoz a fővárosba. A szervezők a biztonsági intézkedésekről, a közlekedési rendről, a repülőtéri forgalomról és a szurkolói logisztikáról ismertették a részleteket. Az angol és a francia bajnokcsapatot hazájuk rendőrei is elkísérik Budapestre.
Zováthi Domokos
2026.05.27, 08:01

Komplex, több rendszert egyszerre érintő felkészüléssel várja Budapest a 2026-os UEFA Bajnokok Ligája-döntőt. A szervezésben a rendőrség, a közlekedési vállalatok, a repülőtér és a labdarúgó-szövetség összehangolt munkája szükséges, mivel a mérkőzés nemcsak sportesemény, hanem a főváros teljes működését próbára tevő logisztikai kihívás is.

Puskás Aréna Bajnokok Ligája
A Puskás Aréna kiürül majd a Bajnokok Ligája-döntő után, de a sok tízezer szurkoló a belváros felé veszi az irányt / Fotó: Vémi Zoltán

A sajtótájékoztatón Kuczik János Zoltán r. vezérőrnagy, az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese, Szabó Vilmos, a Magyar Labdarúgó Szövetség Nemzetközi és Szervezési Igazgatója, Kovács Bendegúz, a Budapesti Közlekedési Központ szóvivője, valamint Valentínyi Katalin, a Budapest Airport Zrt. vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese ismertették a részleteket.

A városnak nem csak egy este a Bajnokok Ligája, tízezres tömegek vonulnak majd az utcán

A döntő nem egyetlen mérkőzés, hanem többnapos eseménysorozat – emelte ki Szabó Vilmos. Az MLSZ Nemzetközi és Szervezési Igazgatója elmonta, hogy a hivatalos programok már a finálé előtt elindulnak, május 28. és 31. között a Hősök terén és a Városligetben szurkolói zónák és a Champions Fesztivál várja az érdeklődőket.

A stadion 60 ezer férőhelye mellett jelentős számú, több, mint tízezer jeggyel nem rendelkező szurkoló is érkezik, akik a város különböző pontjain követik majd a mérkőzést. A szervezők szerint ez önmagában is komoly tömeget jelent, amelynek kezelése kulcskérdés.

Az MLSZ az UEFA-val közösen dolgozik a szervezésen, a visszajelzések alapján jelenleg a felkészülés minden fontos területen megfelelő ütemben halad.

Rendőrség: közel 4000 fős biztosítás, kiemelt kockázat

Több mint egy éve készülnek a döntőre, és folyamatos kapcsolatban állnak a nemzetközi biztonsági szervekkel, valamint a klubok képviselőivel – hangsúlyozta Kuczik János Zoltán, Az Országos Rendőr-főkapitányság rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettese felhívta a figyelmet: a döntő várható párosítása – az Arsenal és a Paris Saint-Germain – különösen nagy érdeklődést generál, és a két szurkolótábor egyidejű jelenléte kiemelt kockázatot jelent. A rendőrség ezért már hónapok óta elemzi a szurkolók viselkedési mintáit, és napi kapcsolatban áll a külföldi hatóságokkal.

A Világgazdaság kérdésére elmondta, hogy 5-5 francia és angol rendőr kíséri el a szurkolókat a fővárosba, akikkel folyamatos lesz a kapcsolattartás.

A rendőrfőkapitány-helyettes bejelentette azt is, hogy a mérkőzés napján mintegy 3900 rendőr teljesít szolgálatot Budapesten, miközben az ország más részein a napi rendőri feladatellátás is biztosított marad. A cél kettős:

  • a közbiztonság fenntartása
  • és a lakosság mindennapi életének minél kisebb zavarása.

A hatóságok jelentős lezárásokra készülnek: már a mérkőzés napján kora reggeltől zárják a Puskás Aréna környékének főbb útvonalait, majd délutántól a Hungária körút és a Kerepesi út térségében gyakorlatilag megszűnik az autós közlekedés. A rendőrség ezért arra kéri a lakosságot, hogy lehetőség szerint kerülje el a környéket, és válassza a közösségi közlekedést. A részletes forgalomkorlátozásokról itt olvashatnak.

BKK: percenkénti járatok és BL-expressz

A közösségi közlekedés lesz a szurkolók mozgatásának gerince – közölte Kovács Bendegúz. A BKK szóvivője jelezte: a repülőtér és a belváros között közlekedő 100E busz már az 1-es termináltól is indul majd, miközben a járatok 2–3 percenként követik egymást. Emellett a 200E busz és más vonalak is megerősített kapacitással működnek.

A meccs napján külön „Champions League Express” járatokat is indítanak, amelyek közvetlenül a szurkolói találkozópontokhoz szállítják az utasokat. A rendszer óránként akár 15 ezer ember mozgatására is képes lehet, miközben az 1-es villamos vonalán szintén sűrítik a járatokat.

A város több pontján ideiglenes mobilitási csomópontokat és taxiállomásokat jelölnek ki, például a Keleti pályaudvar és az Arena Plaza környékén. A BKK kampányt is indít a közösségi közlekedés használatának ösztönzésére, mivel autóval a stadion környéke gyakorlatilag megközelíthetetlen lesz. Kérdésünkre elmondta azt is, hogy az ilyen nagyléptékű eseményekhez hasonlóan most is kiemelten ellenőrzik a taxisforgalmat.

Bajnokok Ligája-döntő Budapesten: tízszeres díjak, „kártyatrükkök” – erre figyeljünk, hogy ne húzzanak le minket az éhes hiénák

A Bajnokok Ligája döntőjének hétvégéjén 20-30 százalékkal nőhet a taxiforgalom Budapesten, ami komoly terhelést jelent a rendszernek. Az Országos Taxis Szövetség elnöke szerint a turisták különösen ki vannak téve a túlárazás és a kártyás csalások kockázatának.

Fotó: Martial Trezzini

Repülőtér: extrém forgalom, folyamatos fordulók

A Budapest Airport számára a döntő napjai rendkívüli terhelést jelentenek – hívta fel a figyelmet Valentínyi Katalin. A repülőtér vállalati kommunikációért és kormányzati kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese jelezte: a csúcsterhelés péntektől vasárnapig tart, amikor charterjáratok és szurkolói csoportok tömeges érkezésére kell számítani. A repülőtér speciális operatív irányítóközpontot állít fel, ahol minden döntéshozó jelen lesz a kritikus időszakban.

A legnagyobb kihívást a parkolókapacitás hiánya jelenti: a repülőgépek többsége nem tud Budapesten maradni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy leszállás után kirakják az utasokat, majd elrepülnek, és csak később térnek vissza értük.

Ez folyamatos, intenzív gépmozgást eredményez a reptéren.

Az utasokat arra kérik, hogy a szokásosnál korábban – legalább 2, 2 és fél órával – érkezzenek a járataikhoz, mivel a forgalom jelentősen meghaladja a normál szintet. A repülőtér ugyanakkor felkészült az üzemanyag-ellátás biztosítására, így a megnövekedett igények mellett is zavartalan működéssel számolnak.

A sajtótájékoztató végén a megszólalók kiemelték, hogy a BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem Budapest számára teljes rendszerszintű teszt is: egyszerre kerül nyomás alá a közlekedés, a közbiztonság és a légiközlekedés. A szervezők célja, hogy a világ figyelme mellett is kontrollált és biztonságos környezetben bonyolódjon le az esemény, miközben a város működőképessége megmarad.

Mit ajánlanak, és mit nem?

A nemzetközi útmutatók és a szervezők is egybehangzóan azt tanácsolják, hogy a szurkolók kerüljék az autóhasználatot a döntő napján. Az UEFA és a helyi hatóságok szerint a stadion környékén nem lesz elérhető nyilvános parkolás, ráadásul

jelentős lezárások és forgalomkorlátozások várhatók már szombat déltől.

Ehelyett a tömegközlekedés használatát javasolják, különösen az M2-es metróvonalat, amely közvetlen kapcsolatot biztosít a belváros és a Puskás Aréna között.

A döntőre jeggyel rendelkezők számára külön könnyítés, hogy szombaton ingyenesen használhatják a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatait a mérkőzéshez kapcsolódó utazások során. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a meccsjegy az adott napon érvényes utazási jogosultságot biztosít Budapest teljes tömegközlekedési hálózatán – beleértve a metrókat, villamosokat, buszokat és trolikat –, ami jócskán megkönnyíti a stadion megközelítését és a hazajutást.

Érdemes korán érkezni

A külföldi sajtó külön kiemeli, hogy a szurkolóknak érdemes legalább három-négy órával a kezdés előtt megérkezniük a stadion környékére. A biztonsági ellenőrzések szigorúak lesznek, a beléptetés több lépcsőben történik, és a nagy tömeg miatt könnyen kialakulhatnak torlódások. Több lap figyelmeztet arra is, hogy a 18 órás kezdés miatt már kora délutánra megtelhetnek a főbb csomópontok, különösen

  • a Keleti pályaudvar,
  • a Deák Ferenc tér
  • és a stadionhoz vezető metróállomások.

Ami a „mit ne” kategóriát illeti: a szervezők nem ajánlják a nagy csomagok, hátizsákok bevitelét, mivel ezek lassíthatják a beléptetést, sőt bizonyos méret felett tiltottak is lehetnek. Szintén nem javasolt az utolsó pillanatra hagyni az indulást, mert a közlekedési rendszer ugyan megerősített kapacitással működik majd, de a terhelés extrém lesz. A taxis közlekedésnél is hosszabb várakozási időkre és megemelt árakra számítanak a külföldi beszámolók.

Budapesti BL-döntő: akinek lakása van, most rommá keresheti magát, milliós árakon adják ki egy éjszakára az ingatlanokat – brutális pénzt szórnak ki a focidrukkerek

Horror árak várják a szállásokon az Arsenal és a PSG szurkolóit a BL-döntő idejére. A történelmi sporteseményre több tízezer brit és francia szurkoló érkezik Budapestre. A hatalmas érdeklődésre a szállásadók is rámozdultak: a hotelek és az Airbnb-lakások ára sok helyen a többszörösére ugrott, egyes hirdetések pedig már egészen elképesztő összegeket mutatnak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu