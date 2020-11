Az INA-pakett visszavételéről tárgyaltak a horvátok a Mol vezetőivel

Tomislav Coric horvát gazdasági és fejlesztési miniszter pénteken Budapesten ült tárgyalóasztalhoz a magyar olajtársaság vezérigazgatójával. A Mol hivatalosan továbbra sem erősítette meg az egyeztetésekről szóló híreket.

A Mol INA-ban meglévő 49,1 százalékos tulajdonrészének lehetséges visszavásárlásáról tárgyalt pénteken Budapesten Tomislav Coric horvát gazdasági és fejlesztési miniszter a magyar olajtársaság képviselőivel – derül ki a zágrábi kabinet közleményéből.

Tomislav Coric minisztert a horvátokat tanácsadóként segítő Lazard pénzügyi csoport képviselője is elkísérte a magyar fővárosba, ahol előbb Szijjártó Péter külügyminiszterrel tárgyalt energetikai együttműködési lehetőségekről, majd Molnár Józseffel, a Mol csoport vezérigazgatójával folytatott megbeszélést

az esetleges részvény-visszavásárlás kereteiről, valamint a júniusi, zágrábi tárgyalások folytatásáról

– idézi a közleményt a Hina horvát hírügynökség. A horvátok ezzel hivatalosan is elismerték, hogy zajlanak a Mol és a horvát kormány közötti egyeztetések, amelyek célja, hogy a horvát állam visszaszerezze az irányító többséget az INA felett. Kérdéseinkkel megkerestük a Molt is, de nem kaptunk választ az olajtársaságtól, amely továbbra sem erősítette meg a tárgyalások tényét.

A Lazard júniusban adta át a horvát kabinetnek az INA átvilágításáról készített előzetes elemzését, szeptemberben pedig a horvát olajtársaság értékbecslését is tartalmazó, végleges anyag is a kormány asztalára került.

A helyi sajtó szerint már júniusban Zágrábban is egyeztetett a lehetséges tranzakcióról Tomislav Coric és Molnár József, ám a Mol képviselője ezt akkor cáfolta.

A Nacional horvát lap szeptemberben arról számolt be zágrábi kormányzati forrásaira hivatkozva, hogy a Mol kezében lévő INA-pakett értéke 800 millió dollár lehet, és ehhez közel áll a Lazard elemzőinek értékelése is. Értesüléseik szerint visszavásárlás esetén a horvátok stratégiai befektetőnek értékesíthetik tovább részesedésüket, amelyre szerintük négy érdeklődő is van, a legkomolyabbnak az orosz Rosznyeft tűnik.

A Mol jelenleg az INA legnagyobb tulajdonosa a részvénypakett 49,1 százalékával, a horvát kormány pedig a zágrábi olajcég 44,8 százalékát birtokolja.

A magyar társaság 2003-ban szerezte meg az INA 25 százalékát, ezt 2009-ben 49,1 százalékra növelte, és összesen mintegy 1,8 milliárd dollárt fizetett az irányító jogokat is biztosító részesedésért. Pénteken a Mol-részvények árfolyama 1 százalékkal emelkedett, a záróár 1 forinttal maradt el a két-ezres szinttől. A hét utolsó kereskedési napján a társaság 220 000 darab részvényét vásárolta vissza ezúttal 1999,3 forintos átlagáron. A tranzakció után 57,1 millió darab Mol-részvény van a vállalat tulajdonában.