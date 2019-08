Meglepően tudja befolyásolni a lakáspiacot egy iskola közelsége

Kevesebb, mint egy hét maradt szeptember 2-ig, amely az egyetemisták mellett számos középiskolás és kisiskolás életében jelent új fejezetet. Szülőként is fordulópont az iskolakezdés, de a felkészülés még inkább az, mikor el kell dönteni, hogy hova járjon iskolába a gyerek. Nehézséget okozhat, ha otthonunk és az iskola más körzetben van, vagy akár több száz kilométeres távolságra egymástól. Így sokan tehetik fel a kérdést: mekkora áldozatot ér meg a vágyott iskola – derül ki az OTP Ingatlanpont közleményéből.

A szülők kétségkívül mindenből a lehető legjobbat szeretnék gyereküknek, igaz ez az iskolaválasztásnál is. Sok gondviselő a gyerek iskolaérettségét megelőzően, már bölcsődés-óvodás korában az ideális iskolán gondolkodik. Az állami általános iskolákba a körzethatároknak megfelelően iratkozhatnak be a leendő tanulók. Amennyiben más körzet tanintézetére esik a választás, ott számolni kell mások területi előnyével, így sok szülő – pláne, ha amúgy is költözésben gondolkodik – fontolóra veszi, hogy az általa kiszemelt iskola közelében keressen új lakást, vagy legalább oda jelentse be lakcímét egy erre hajlandónak mutatkozó rokonhoz vagy ismerőshöz. Vagy ha befektetési céllal vennénk éppen lakást, érdemes lehet a kiszemelt, de másik körzetbe tartozó iskola környékén keresgélni, így tulajdonosként oda gond nélkül bejelentkezhetünk a gyerekkel, miközben az ingatlant kiadással hasznosítjuk – mutat rá a bank közleménye.

A középfokú tanintézetek esetén ugyan már nincs lokális korlátja a felvételizőknek, a megfelelő iskola kiválasztását követően mégis sokaknak érheti meg a költözés áldozata – ha a kollégium nem jöhet számításba.

Többségében a munkahelyekkel is jól ellátott nagyvárosok kecsegtetnek változatos és színvonalas középfokú oktatási intézményekkel, az Oktatási Hivatal által tavaly közzétett legfrissebb rangsor szerint az első 20 helyen budapesti, veszprémi, szegedi, debreceni, nyíregyházi, zalaegerszegi és győri iskolákat olvashattunk, de Szombathelyen és Pécsett is nagy a rangos iskolák választéka. Így sokan veszik fontolóra vidéken, hogy ezek közelében vásároljanak ingatlant. Míg kisiskolás korban az autós megközelíthetőség a döntő, nagyobb, önállóan közlekedő gyereknél a tömegközlekedés is kiváló opció – olvasható az OTP közleményében.

Sokakat ugyanakkor eltántoríthat a költözés gondolata, hiszen például a budapesti rangsorban első helyen szereplő Deák Téri Evangélikus Gimnázium környékén egy 100 négyzetméteres lakás, a városrész átlagára alapján, nagyjából 90 millió forintba kerül jelenleg. Érdemes azonban körbenézni a városok peremterületein is.

„Azoknak a családoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy a legnevesebb iskolák közelében vásároljanak lakóingatlant, jó választás lehet elgondolkodni azon, hogy költözzenek az adott iskolához közel elhelyezkedő egyik agglomerációs településre” – mutatott rá Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Ez ráadásul a családok számára további kedvezményt jelenthet: például a budapesti belvárostól autóval 45 percre – tömegközlekedéssel egy órára – lévő Perbálon, Sződön, vagy Szigetcsépen találni a belvároshoz képest fajlagosan akár negyed áron is szép állapotú családi ingatlanokat, amelyekre még a falusi otthonteremtési támogatás is érvényes. Három gyerek esetén így 5 millió forintot is megspórolhatnak a vásárlásnál, illetve további 5 milliót költhetnek korszerűsítésre vagy bővítésre, vissza nem térítendő támogatásként. Aki pedig a vidéki nagyvárosokban fellelhető iskolák valamelyikét szemelte ki gyerekének, ezek közelében még könnyebben találhat ötezres lélekszám alatti, csökkenő népességű kistelepüléseket, melyekre jár a falusi otthonteremtési támogatás

– tette hozzá Valkó Dávid.