Végveszélyben Magyarország legendás gyára, azonnali döntés kell a kormánytól: május végégig maradt idő – 550 család megélhetése a tét

Magyar Éva kormányszóvivő elmondta: a kormány döntött arról, hogy vizsgálatot rendel el a magyar légierő kormányzati és diplomáciai feladatokat ellátó eszközeivel kapcsolatos eljárásrendről. Erre azért volt szükség, mert a honvédségi repülőgépek "nem szolgálhatnak politikai elit urizálásra", nem lehet ezeket luxusutakra használni. Ennek megfelelően a Dunaferr bezárásának ügyét is újra terítékre veszi a Tisza-kormány.
Csókási Annamária
2026.05.18, 19:49
Frissítve: 2026.05.18, 19:58

A kormányszóvivő hangsúlyozta: mivel ezen eszközöket közpénzből finanszírozzák, működésük minden elemének indokoltnak, ellenőrizhetőnek és nyilvánosan elszámolhatónak kell lennie. Ez alapján felülvizsgálják a Dunaferr adás-vételeinek és bezárásának körülményeit is. 

A Dunaferr bejárata Duaújvárosban / Fotó: Shutterstock

Innentől tilos a luxus és az esztelen költekezés

A vizsgálat céljaként Magyar Éva említette, hogy a beszerzés, az üzemeltetés és a használat megfelelt-e a közérdeknek, a honvédelmi szükségszerűségnek és a költséghatékonyságnak. Jelezte, hogy a kormány széleskörű egyeztetést indít az önkormányzatok pénzügyi és költségvetési helyzetéről, minden érdemi szakmai javaslatot megvizsgálva.

Megemlítette, hogy a felülvizsgálat nem jelentheti a hatályos fizetési kötelezettségek elmulasztását. Közölte azt is, hogy a kabinet döntött az Orbán-kormány idején megrendelt, de eddig titkosan kezelt, egészségügyi megszorításokról szóló dokumentumokat, mert azokat nem szabad eltitkolni az emberek elől.

Új eljárások a Dunaferr ügyében

Emellett teljes körű átvilágítást indít az egykori építésügyi tárca által a most zárult parlamenti ciklus ideje alatt leállított beruházások ügyében, mert az embereknek és a településeknek joguk van tudni, „kik és miért lettek kárvallottjai Lázár János tevékenységének", és mennyi uniós forrástól esett el emiatt a költségvetés és az ország. Szondi Vanda tájékoztatása szerint a kormány

 áttekinti a diplomataútlevelek szabályozását

és ezek elmúlt években alkalmazott kiadási gyakorlatát. 

Közlése szerint jelenleg több mint ezer ilyen dokumentum van forgalomban indokolatlanul. A cél annak tisztázása, hogy a diplomataútlevelek kiadása minden esetben megfelelt-e az eredeti diplomáciai rendeltetésnek és a közérdeknek - közölte, az átláthatóság és a feladathoz rendeltség szempontjainak érvényesítését nevezve célnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
