Tovább botladozik a Starbucks: újabb nagy leépítés jön, miközben foggal-körömmel küzdenek a profitért
A Starbucks újabb tömeges elbocsátásba kezd az Egyesült Államokban, miközben a világ legismertebb kávézólánca egyre agresszívebb költségcsökkentéssel próbálja stabilizálni a működését. A vállalat most további 300 irodai dolgozót küld el, négy regionális központját bezárja, és mintegy 400 millió dolláros (közel 145 milliárd forintos) egyszeri átszervezési költséggel számol. Ezek szerint hiába kezdett javulni az értékesítés, a Starbucks továbbra sem tud lényegi profitot termelni.
Nem annyira sikerül a megújulás a Starbucksnak, mint azt a CEO szeretné
A mostani leépítés már a harmadik nagy hullám 2025 óta. Tavaly szeptemberben 900, idén februárban pedig további 1100 irodai dolgozó elvesztette az állását. A Starbucks így kevesebb mint két év alatt több mint 2300 fehérgalléros munkavállalót épített le csak az Egyesült Államokban, miközben Washington állam hivatalos adatai szerint.
Seattle térségében önmagában több mint kétezer embert küldtek el tavaly május óta.
A vállalat közben látványos fordulatot próbál végrehajtani Brian Niccol vezérigazgató irányításával. A Back to Starbucks (Vissza a Starbucksba) nevű stratégia keretében felújították a kávézókat, több baristát vettek fel, új termékeket vezettek be, és próbálták visszahozni azt az élményt, melyre a Starbucks márkáját eredetileg felépítették. Az elmúlt negyedévekben az értékesítések valóban javulni kezdtek, de az ehhez szükséges beruházások jelentősen megemelték a működési költségeket.
A vállalat üzemi kiadásai az idei pénzügyi év első felében 7 százalékkal emelkedtek az egy évvel korábbi szinthez képest. Bár a nyereség ismét növekedésnek indult, az üzemi marzsok továbbra is jóval a történelmi átlag alatt maradtak – írja a Financial Times.
Szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat
Brian Niccol vezérigazgató ezért a következő két évben kétmilliárd dolláros (mintegy 725 milliárd forintos) költségcsökkentési programot hirdetett meg:
- a mostani 400 millió dolláros átszervezési csomagból 280 millió dollár (közel 101 milliárd forint) ingatlanokhoz kapcsolódó értékvesztés lesz,
- további 120 millió dollárt (mintegy 43 milliárd forintot) pedig végkielégítésekre fordítanak.
A Starbucks korábban is jelentős egyszeri költségeket vállalt a racionalizálás miatt: az előző pénzügyi évben 892 millió dollárnyi (közel 323 milliárd forintos) átszervezési terhet könyvelt el az elbocsátások és a kávézárások miatt.
A vállalat most bezárja regionális irodáit Atlantában, Chicagóban, Dallasban és a kaliforniai Burbankben is. Ezzel párhuzamosan azonban új központot épít Nashville-ben, Tennessee államban, ahol hosszabb távon kétezer embert foglalkoztatnának. A lépés jól mutatja az amerikai vállalati világban egyre erősebben zajló földrajzi átrendeződést: a cégek közül sokan próbálnak olcsóbb működésű, alacsonyabb adóterhelésű államokba költözni.
A Starbucks problémái ugyanakkor nem pusztán belső szervezeti gondokról szólnak.
Az amerikai fogyasztók az elmúlt két év inflációs hulláma után jóval óvatosabban költenek, különösen a prémium kategóriás napi fogyasztási termékekre.
Egy drágább kávé vagy egy több ezer forintos ital ma már sok háztartásban nem automatikus kiadás, hanem tudatos döntés lett.
A vállalat ráadásul Kínában is részben visszavonulót fújt: nemrég többségi részesedést adott el kínai üzletágában, így nemzetközi működésének egy része licencpartnerekhez került. Emiatt most a külföldi irodai struktúrát is felülvizsgálják, vagyis újabb nemzetközi leépítések is jöhetnek.