Kína bajt kever Európában, ha nem elég az iráni háború – Magyarország is frontvonalba kerülhet

Minél tovább tart az iráni háború, a negatív hatásai a világra és Európára annál súlyosabbak lesznek, ezt már a fejünkbe véshettük. Nehezebben kiszámítható és áttekinthető az a baj, ami a rosszat sejtető hétfői kínai gazdasági adatokból származhat. Csak az a tiszta, Európa ebből sem jön ki jól, a feszültség biztosan növekedni fog, és Magyarország is a frontvonalba kerülhet.

Röviden: olyan adatsor jött ki Kínából, ami egybehangzóan gazdasági lassulásra utal. Ha azt gondolnánk: akkor hajrá, Európa csökkentheti a lemaradását, akkor elsiettük a következtetést. Áttekinteni is nehéz a gazdasági csatornák sokaságát, amelyeken keresztül az ostor Európán csattan. Miközben a feszültség amúgy sem kicsi, a másik gazdasági szuperhatalommal, az Egyesült Államokkal szemben sem.

Némi részlet arról, mi is történt Kínában.

2 százalékos éves emelkedést vártak a kiskereskedelmi forgalomban áprilisra, 0,2 százalék sikerült: ilyen gyengeséget 2022 decembere óta nem mértek.

A tőkeberuházásokban 1,6 százalékos emelkedésre számítottak az elemzők az év első hónapjában, ugyanekkora visszaesést sikerült összehozni.

Az ipari termelés azért nem ment éves mínuszba, miként Európában mostanában szokás, de az áprilisi lassulás 4,1 százalékra csalódást keltett, mert a várakozás gyorsulás volt 5,9 százalékra a márciusi 5,7-ről.

Bennünket az érdekel leginkább, miért rossz mindez nekünk, de lássuk előbb, miért rossz a kínaiaknak, és ebből könnyebb megérteni a következményeket.

Ezért rossz a kínaiaknak – de ők találnak kiutat, Európától eltérően

A kínaiaknak azért rossz, mert mindebből az olvasható ki: a második negyedévben nem lesz több a gazdasági növekedés, mint 4,1 százalék – írja a Bloomberg – márpedig a terv 4,5-5 százalék.

Mondhatnánk: az egész világ bajban van az iráni háború miatt, mit szomorkodnak ennyin, ami bőven több mint az amerikai várakozás, az EU meg annak is örülhet, ha nem zuhan recesszióba.

Csakhogy Kínának ez nem elég – már a 4,5-5 százalék is lassulás az elmúlt évtizedekhez képest. Az ország egyre növekvő és szaporodó vállalatgigászokat dirigáló kommunista párti urai nagyobb tempóban szeretnék utolérni és lehagyni az Egyesült Államokat. Az EU-t már rég lekörözték.