Kamatcsökkentés előtt így vették a magyarok az állampapírokat

Miután hétfőn az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) bejelentette a fix kamatozású lakossági állampapírok kamatának 0,5 százalékos csökkentését, a szervezet arról is beszámolt, hogy hogyan alakultak az értékesítések a múlt héten. Az adatokból a bruttó eladások csökkenése olvasható ki, ami nem feltétlenül kedvező jel a jövőre nézve, még ha a hazai kamatkörnyezet valóban alacsonyabb szintre is került az elmúlt hetekben.

A 20. heti bruttó lakossági állampapír eladások 89,9 milliárd forintot tettek ki, ami majdnem azonos az év első 20 hetének 90 milliárd forintot minimálisan meghaladó átlagával, miközben a kamatcsökkentés mérsékelheti az államadósság finanszírozásának költségét.

Egyelőre az infláció is alacsonyan maradt az iráni háború első két hónapjában, így a legnépszerűbb lakossági termék, a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) által kínált alacsonyabb, 6,5 százalékos kamat is tisztes kockázatmentes reálhozamnak felel meg.

Tekintve, hogy a régebbi, magasabb kamatozású állampapírok csütörtökig még kaphatók, a magyarok reakciójáról csak két hét múlva kaphatunk világos képet, amikor már egy teljes héten csak az alacsonyabb kamatozású lakossági állampapírok lesznek kaphatók. Addig azonban az továbbra is elmondható, hogy a befektetők preferenciái nem változtak, a lakossági állampapírok népszerűségi sorrendje változatlan: