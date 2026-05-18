Kína szállítja a megoldást az olajválságra: végig itt volt a szemünk előtt, most az egész világ ezt akarja

Sok módon lehet védekezni az elszálló energiaárakkal szemben, de amit Kína kínál, az olcsó és gyors. Az egész világ kínai napelemekért rohan.
K. B. G.
2026.05.18, 19:22
Frissítve: 2026.05.18, 19:41

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása óriási sokkot okozott a globális energiapiacokon, ami akár hosszabb távon is alapvető átalakulásokat hozhat. A kieső fosszilis tüzelőanyagok pótlása nem mindig egyszerű, és nem mindig oldható meg gyorsan. A helyzet kezelése érdekében számos próbálkozás történt világszerte, legyen szó a szénerőművek működésének felpörgetéséről, az atomenergia reneszánszáról vagy épp az elektromos autók népszerűségének növekedéséről.

A kínai napelemek elárasztják a világot, Peking nem is kérhetett volna jobb reklámot az iráni háborúnál / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

Mindenkinek kínai napelem kell

A lehetséges megoldások között a megújuló energia is fontos szerepet játszhat, és a legfrissebb kínai adatok arról tanúskodnak, hogy sokan választják ezt a lehetőséget. Áprilisban ugyanis a kínai napelemexport 60 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit és elérte a 3,12 milliárd dollárt. Tekintve a technológia gyors fejlődését és az árak csökkenését, ez kapacitás szempontjából még nagyobb növekedést is jelenthet.

Kína 1,34 milliárd napelemet indított útnak áprilisban, ami azonban visszaesés a márciusi 1,71 milliárd napelemhez képest. 

A márciusi számokat a Reuters összefoglalója szerint nemcsak az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság hajtotta, hanem a szállítások felpörgetése április elseje előtt, ugyanis akkor járt le az exportot támogató adó-visszatérítési program.

Az áprilisi export így is 1,16 millió tonnát tett ki, szemben a márciusi 1,76 millió tonnával és 

a kínai kivitel legnagyobb része Délkelet-Ázsiában és Afrikában talált gazdára. 

Mindez azt is jelzi, hogy a megújuló energia már rég nem a fejlett országok luxusa, hanem egyre inkább a leggyorsabban telepíthető és legolcsóbb energiaforrás, ami felállítása után évtizedekre képes biztosítani az áramtermelést, geopolitikai kockázatok nélkül.

Az iráni háború hatására egyre több ország válaszol tiszta technológiák használatával, aminek Kína lehet a legnagyobb nyertese, hiszen a napelemektől az akkumulátorokon át az elektromos autókig a legnagyobb termelője ezeknek az áruknak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
