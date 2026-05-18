Kína szállítja a megoldást az olajválságra: végig itt volt a szemünk előtt, most az egész világ ezt akarja

Az iráni háború és a Hormuzi-szoros lezárása óriási sokkot okozott a globális energiapiacokon, ami akár hosszabb távon is alapvető átalakulásokat hozhat. A kieső fosszilis tüzelőanyagok pótlása nem mindig egyszerű, és nem mindig oldható meg gyorsan. A helyzet kezelése érdekében számos próbálkozás történt világszerte, legyen szó a szénerőművek működésének felpörgetéséről, az atomenergia reneszánszáról vagy épp az elektromos autók népszerűségének növekedéséről.

A kínai napelemek elárasztják a világot, Peking nem is kérhetett volna jobb reklámot az iráni háborúnál / Fotó: VectorStockbd / Shutterstock

Mindenkinek kínai napelem kell

A lehetséges megoldások között a megújuló energia is fontos szerepet játszhat, és a legfrissebb kínai adatok arról tanúskodnak, hogy sokan választják ezt a lehetőséget. Áprilisban ugyanis a kínai napelemexport 60 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit és elérte a 3,12 milliárd dollárt. Tekintve a technológia gyors fejlődését és az árak csökkenését, ez kapacitás szempontjából még nagyobb növekedést is jelenthet.

Kína 1,34 milliárd napelemet indított útnak áprilisban, ami azonban visszaesés a márciusi 1,71 milliárd napelemhez képest.

A márciusi számokat a Reuters összefoglalója szerint nemcsak az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság hajtotta, hanem a szállítások felpörgetése április elseje előtt, ugyanis akkor járt le az exportot támogató adó-visszatérítési program.

Az áprilisi export így is 1,16 millió tonnát tett ki, szemben a márciusi 1,76 millió tonnával és

a kínai kivitel legnagyobb része Délkelet-Ázsiában és Afrikában talált gazdára.

Mindez azt is jelzi, hogy a megújuló energia már rég nem a fejlett országok luxusa, hanem egyre inkább a leggyorsabban telepíthető és legolcsóbb energiaforrás, ami felállítása után évtizedekre képes biztosítani az áramtermelést, geopolitikai kockázatok nélkül.

Az iráni háború hatására egyre több ország válaszol tiszta technológiák használatával, aminek Kína lehet a legnagyobb nyertese, hiszen a napelemektől az akkumulátorokon át az elektromos autókig a legnagyobb termelője ezeknek az áruknak.