Megütötte az Audit a győri leállás

Több mint tízezer autó nem készült el az Audi ingolstadti gyárában a győri sztrájk miatt

– erről a német konszern kommunikációs vezetője tájékoztatta a Világgazdaságot. Joachim Cordshagen a keletkezett veszteséget nem kívánta összegszerűsíteni, és jelezte, hogy tegnaptól az ingolstadti és a neckarsulmi üzemekben is az eredeti menetrendben folyik a munka, illetve mindegyik műszakban zajlik a gyártás.

Arról, hogy az Audi központi egységében fennakadások vannak, múlt héten hétfőn jelentek meg az első híradások. Ennek hátterében az állt, hogy múlt hét szerdáig az összesen hét napon át tartó győri munkabeszüntetés miatt egyáltalán nem érkeztek motorok Ingolstadtba, a készletek pedig elfogytak.

A több mint tízezer darab, szalagon maradt autó alig három nap alatt (január 28–30. között) torlódott össze,

és kifejezetten tekintélyes mennyiségnek mondható: a 2017-es adatok szerint a bajorországi városban mintegy 540 ezer autó gördült ki az Audi üzeméből, naponta 2400 modell készült el. A tízezres hiány ennek alapján nagyjából 2 százalékos mínusz a termelésben.

A sajtó arról is írt, hogy további gyárak működésére is negatívan hatott a győri leállás. Érintett volt a pozsonyi Volkswagen-üzem és a lipcsei Porsche-kombinát is. Utóbbi naponta 600 autós kapacitású, előbbi 2017-ben összesen 361 ezer járművet állított elő. Ennek kapcsán kerestük Leslie Bothgét, a Volkswagen csoport szóvivőjét, akitől lapzártánkig nem kaptunk választ.

Az továbbra sem egyértelmű, hogy a sztrájk idején kieső győri volumen végleg hiány marad-e, vagy részben utólag pótolható.

