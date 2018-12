Csökkenhet a játékok ára a boltokban

Mivel a távol-keleti játékgyártókkal dollárban számolnak el a forgalmazók, a hosszabb távon jósolt 250 forintos árfolyam esetén 10-15 százalékkal is olcsóbbak lehetnek Magyarországon a játékok – mondta a Világgazdaságnak Borhi János, a Formatex ügyvezetője.

A lakossági fogyasztás tartósan a gazdasági növekedés húzóerejének bizonyul. A játékpiacon ad ez érezhető lökést vállalati, illetve ágazati szinten?

A szektornak is kedvező a kiszámítható és stabil makrogazdasági környezet, amelynek hatására a belső fogyasztás is megélénkült. Ezt támasztja alá, hogy korábban évekig 40-45 milliárd forintos nagyságú volt a hazai játékpiac, jelenleg viszont iparági becslések szerint már csaknem évi 50 milliárdos. A Formatex az idén jóval a piaci átlag felett, 12 százalékkal növelheti meg a tavaly 4,5 milliárd forintos nettó árbevételét. Emögött a bolthálózatunk és az online értékesítésünk bővülésén kívül az áll, hogy szorosabbra fűztük a kapcsolatot a környező országokban is jelen lévő kiskereskedelmi láncokkal, és megerősítettük a lengyelországi disztribúciót. Ott az elmúlt három évben 40 százalékkal növeltük eladásainkat. A hipermarketek mellett a játékszaküzletekkel is együttműködünk.

Cégük növekedése új munkahelyeket is teremthet?

Ez a tervünk. Igaz, már most is közel százharminc főt foglalkoztatunk, a kétharmaduk boltvezető, helyettes vagy eladó, a többiek a központi irodában dolgoznak a marketing, sales, pénzügy és egyéb területeken. A következő években akár újabb tizenöt-húsz munkatársat is felvehetünk, amit a további lengyelországi terjeszkedésünk mellett a hazai üzlethálózatunk bővítése indokol. Eddig öt fővárosi és négy vidéki helyszínen voltunk jelen, jövőre pedig Budapest belvárosában a külföldi turistákra építve nyitunk újabb üzletet. A hibrid modell hívei vagyunk, vagyis a hagyományos boltok mellett nálunk stratégiai irány az e-kereskedelem, elvégre ma már a teljes forgalom 20 százaléka jut erre a csatornára, igaz, ebben a fogyasztók közvetlen kiszolgálásán túl a más online kereskedőknek történő értékesítés is benne van.

Kulcsfontosságú a karácsonyi időszak. A forgalom mekkora hányada keletkezik a negyedik negyedévben, azon belül is de­cemberben?

A hagyományos értékesítésnek is legalább a 60 százalékát hozza az október–decemberi időszak, a webes forgalomnak pedig a háromnegyedét. Az ünnepekhez közeledve több nagyobb értékű játékot visznek haza, mint év közben, így nem meglepő, hogy az átlagos kosárérték is több ezer forinttal ugrik meg: karácsony előtt a boltokban 8-10 ezer, online pedig több mint 12 ezer forintot költenek a vásárlók. A szezon már jóval a Mikulás előtt, a fekete péntekkel megérkezett, ami 18 százalékos többletet hozott a tavalyi fekete péntekhez képest, a webáruházban pedig dupláztunk.

Melyek a termékfejlesztések meghatározó irányai?

A játékpiacon is csak az lehet sikeres, aki többet fordít innovációra, mint a versenytársak. Ha jobban belegondolunk, természetes, hogy a technológiai vívmányok ebbe az iparágba is beszivárognak fokozatosan. Így például a robotika: egyre több az interaktív, hangra, mozgásra reagáló játék, legyen az baba vagy állatka. A meglepetésfaktor kiaknázása is lényeges fejlesztési irány: manapság influencerek tömegét kötik le azok a gyűjthető játékok, amelyeknél nem lehet előre tudni, mit rejt a csomagolás.

De említhetném a NASA által kifejlesztett memóriahabbal készült plüssfigurákat vagy a sminkkészleteket, amelyek természetes alapanyagokból készült, könnyen lemosható kozmetikumokat tartalmaznak. Egy biztos, míg régebben egy-egy slágertermék életgörbéje két-három évig tartott, ma már inkább csak egy évig, ez is mutatja, hogy felgyorsult a világ. A karácsonyi toplista élén azért még mindig a társas- és építőjátékok, továbbá az interaktív és kreatív játékok állnak, de kelendők a távirányítós autók és a drónok is.

Úgy tudni, az európai cégek zöme is a Távol-Keleten gyártja a játékokat, ahol dollárban történik az elszámolás. Lát olyan külgazdasági folyamatot, amely a magyar piacra is begyűrűzhet?

Az idén 250 és 285 forint között gyakran váltott irányt a dollár jegyzése. Az előrejelzések szerint stabilizálódhat a 250-es szint, az pedig fél-egy év múltán a magyarországi játékboltokban is 10-15 százalékos árleszállítást eredményezhet. Mivel éles a verseny, nem tehetjük meg, hogy ne adjuk át a fogyasztóknak teljes egészében az árelőnyt, fordított esetben pedig a drágulást is érvényesítenünk kell.

