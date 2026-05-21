Elárulta Kijev: úgy zúznák szét Oroszországot, mint Magyarországot – csak még nem jött el az idő
Volodimir Zelenszkij elnöki hivatalának új vezetője árulta el, hogyan képzelik el az ukránok Oroszország darabokra robbantását. A nemzetközi Kijevi Sztratkom Fórumon ismertetett elképzelés kísértetiesen hasonlít ahhoz, amit a nyugati szövetségesek alkalmaztak az Osztrák–Magyar Monarchia ellen az első világháború végén, az ismert eredménnyel.
Oroszország darabokra szakadhat, de kisebb etnikai nemzeteinek kiválása csak akkor válhat lehetővé, ha instabilitás alakul ki Oroszországon belül, és erős etnikai vezetők jelennek meg – erről Kirilo Budanov beszélt.
Ő a korrupciós botrány miatt megvádolt és rács mögé dugott Andrij Jermak helyét az év elején vette át, de előtte a katonai hírszerzés feje volt, így nem csoda, ha kíváncsiak voltak a véleményére a fórum résztvevői a témáról.
Akkor lesznek képesek kiválni, amikor megjelenik egy vezető, és amikor destabilizáció kezdődik Oroszországban. Igen, akkor mindez lehetővé válik – e két feltétel mellett. Az első a belső destabilizáció vagy gyengeség, ami náluk lényegében ugyanaz. A második pedig egy olyan nemzeti vezető jelenléte, aki ténylegesen a helyszínen van
– idézi szavait az Odessa Journal.
Oroszország szétszakadhat, de még nem álltak elő a feltételek
Budanov ugyanakkor azzal folytatta, hogy a helyi vezetők Oroszországban jelenleg nem elég erősek. Szerinte több számba jöhető ilyen komoly etnikai vezető is létezik – csakhogy többségük jelenleg az Oroszországi Föderáción kívül tartózkodik.
Az elnöki hivatal vezetője hozzátette: ezeknek a vezetőknek a visszatérése Oroszországba komoly kihívást jelentene az ország területi integritására nézve.
A tisztviselő közben hangsúlyozta: az orosz hatóságok jelenleg képesek olyan narratívákat eladni a polgároknak, amelyek szerinte torz világképet képviselnek, de a televízión és kulturális termékeken keresztül sikerrel terjesztik őket. Ezt az észak-koreai információs elszigeteltség modelljéhez hasonlította.
„Mondok egy érdekes példát. Moszkvában, az egyik központi múzeumban – azt hiszem, egy háborús múzeumban – van egy teljes kiállítóterem, amelyet, higgyék el, gyönyörűen építettek meg. Ha nem gondolna arra az ember, hogy miről szól, a világ egyik legjobb kiállítása lehetne. Vannak kiállítási tárgyak, fényképek, interaktív elemek – minden működik. Valószínűleg milliárdokba került, nem milliókba – idézi a lap. – Az egyik terem neve: az »ukrán nácizmus múzeuma«. Ha valaki bemenne oda, és például nem Ukrajnából származna, mindezt elhinné. Abszolút minden logikusan és helyesen van bemutatva az ő ideológiájuk szerint. Ennek semmi köze a valósághoz, de teljesen megfelelően és logikusan van felépítve.”
Így az ember, aki látja, valóban elhiszi. Ha átlagos oroszokkal beszélünk, sokan megismétlik ezeket a példákat, mert mindezt napi 24 órában mutatják és mondják nekik. Ez a valóság teljes lecserélése. Valami olyasmi, mint Észak-Korea, ahol mesterséges világképet hoztak létre. Ezen az úton haladnak
– mondta a fórum résztvevőinek Zelenszkij jobbkeze.
