Minden hús árát növelheti itthon a kínai sertéspestis

Hosszabb ideig is fennmaradhat majd a kereslet-növekedés a sertéshús iránt – mondta Éder Tamás, a Hússzövetség elnöke. Az elkövetkező időszakban ezzel együtt más húsfélék ára is kissé megemelkedhet.

Több évig is eltart majd a világpiacon a most kialakult sertéshús-helyzet – közölte a Világgazdasággal Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke. Az elkövetkező mozgalmas időszakban a sertéshús további drágulása mellett más húsfélék ára is kissé megemelkedhet. Szakértők szerint a hazai sertéságazatban pedig újra reménykedhetünk egyfajta fellendülésben.

Hozzáértők úgy vélik 2-3 évig is eltarthat mire megtisztítják a kínai sertésállományt az afrikai sertéspestistől, amely miatt a becslések alapján a következő egy évben az ottani állatok 30-40 százalékát, a világ sertésállományának 15-20 százalékát ölik majd le a kínai hatóságok. A nagyfokú kiesést Kína az elmúlt időszakban importja növelésével pótolta – ez emelte nagyban az európai, ezen belül a hazai sertéshús árakat is.

A várt hatás azonban – azaz a bolti sertéshús árának arányos emelkedése, valamint a hazai élősertés behozatal emelkedése vagy akár az itthon hizlalt állomány növekedése – eddig elmaradt, sőt utóbbi két tétel még csökkent is az elmúlt évhez képest.

Éder Tamás szerint a hazai folyamatok mégsem illogikusak, az áremelkedésnek folyatódnia kell. A hazai élősertés ára ugyanis január óta 35 százalékkal nőtt, a tőkehúsé azonban mindössze 10-15 százalékkal emelkedett, a húskészítmények ára pedig csak néhány százalékkal lett több. Ha ehhez a bér, energia, csomagolási költségek növekedését is hozzá számoljuk, akkor bizonyos, hogy a kiskereskedelmi árak is hamarosan tovább kell, hogy növekedjenek.

A korábban központilag elindított – a hazai sertésállomány növelését célzó – sertésprogram sikerét egyelőre nem támogatja a mostani keresleti piac. Ennek oka, hogy a hazai állományban ugyan nincs jelen az afrikai sertéspestis, de a vaddisznók között már többször találtak fertőzött állatot. Amíg ezt a problémát nem sikerül megoldani, addig a magyar gazdák nem szívesen vágnak bele új állomány létrehozásába, vagy akár csak fejlesztésbe.

Azaz egyelőre marad, de az sem elképzelhetetlen, hogy csökkenni fog a jelenlegi állománynagyság. Ha a hazai vadállományban megtalálható afrikai sertéspestist sikerül teljesen felszámolni, akkor viszont van esély az ágazat fejlődésére és kedvező átstruktúrálódására is.

Éder Tamás szerint alábecsülik a kínai sertéspestis Kínára, valamint a világpiacra gyakorolt hatásának idejét azok, akik mindössze 2-3 évig tartó kereslet-növekedésre számítanak. Ugyanígy alaptalanok azok a félelmek is, amelyek a kínai állat-egészségügyi helyzet átláthatatlansága miatt attól tartanak, hogy az ottani hatóságok előbb jelentik ki a betegségtől való mentességet, mintsem valóban elmúlna a járvány. Mint azt elmondta, becslésük szerint 3 évnél jóval tovább fog tartani, hogy az érintett országok leküzdjék a betegséget, és a sertésállományukat úgymond, „rendbe hozzák”. Ehhez a hosszú időhöz pedig alkalmazkodni fog a piac és a fogyasztók is – sok országban, így Kínában is, már most látszik, hogy a sertéshúst helyettesítő húsfélék felé fordulnak a termelők és a fogyasztók is.

A sertéshús árának további növekedése vélhetően más húsfélék árát is mérsékelten ugyan, de emelni fogja – értett egyet a piaci várakozásokkal a Hússzövetség elnöke. Mint mondta, Magyarországon azonban nem várható a fogyasztói szokások nagyfokú változása, azaz a vásárlók a magasabb ár ellenére sem valószínű, hogy elfordulnának a sertés és a baromfihús fogyasztásától.