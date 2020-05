Új szintre léphet a vidéki szálláspiac

A szállodaszövetség szerint a vidéki szálláshelyeket támogató 150 milliárd forintos pályázati csomag hozadéka, hogy kilencven százalékban magyar tulajdonban lévő piaci szegmens erősödhet meg.

A vidéki szálláshelyeknek a vártnál is nagyobb összegű támogatása rendkívül fontos, hiszen üzemi alapon nehéz kigazdálkodniuk a fejlesztési forrást

– mondta a Világgazdaságnak Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke arra reagálva, hogy a Kisfaludy-program utolsó szakaszaként 150 milliárd forintos támogatási csomagot jelentett be a Magyar Turisztikai Ügynökség. Kifejtette, hogy a vidéki szálláshelyek jellemzően a budapestinél alacsonyabb, szezonon belül is hullámzó foglaltsággal, ráadásul jórészt a belföldi turizmusra támaszkodva működnek. Ez utóbbi most épp előny: a tetszhalott budapesti szállodaiparral ellentétben a vidéki turizmus menthető. A szállásfoglalási trendek szerint javában kezd éledezni a belföldi kereslet, noha még többnyire rövid határidős foglalásokkal. Flesch Tamás friss piaci információkra alapozva bocsátotta előre: van esély egy erőteljes vidéki nyári szezonra.

A 150 milliárd forintos keretből 85 milliárdot kapnak a nagy kapacitású hotelek, 60-at a nyolcszobásnál kisebb szálláshelyek, 5 milliárdot pedig a balatoni kempingek. A bejelentés szerint 85 milliárd forintot még a héten megnyitnak a százszobásnál nagyobb szállodaberuházások előtt.

A támogatás a vállalkozók önrészével 170 milliárd forintra kiegészülve 35 szálloda építését és fejlesztését, azaz 1500 szobának a létrehozását és 4200-nak a felújítását fedezi. Igaz, a nagy szállodák számára tavaly 60 milliárd forintos kerettel már kiírt, majd januárban felfüggesztett egy fejlesztési és beruházási pályázatot a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. Az átfogó vidéki szálláshelyfejlesztés keretében 28 ezer legfeljebb nyolcszobás szálláshely – köztük kis panziók és vendégházak – 55 ezer szobáját korszerűsíthetik a tulajdonosok, akik szobánként egymillió forintos támogatást kérhetnek.

Részben a járvány hozadéka a 150 milliárdos program, a gazdaságvédelmi akciótervben ugyanis a kiemelt ágazatok megerősítésére szánt befektetési és fejlesztési forrásból a turizmusra összességében 590 milliárd forintot jelölt meg a kormány.

