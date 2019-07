Megpörgetik a Liszt Ferenc reptér forgalmát a közelgő sportesemények

Július végén és augusztus elején két nagyszabású sportesemény, valamint több nyári fesztivál is megrendezésre kerül Magyarországon. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér megerősített terminál üzemeltetéssel, biztonsági szolgálattal, parkoló felügyelettel és takarítói szolgálattal készül az év legforgalmasabb napjaira. A Budapest Airport azonban arra kéri az utasokat, hogy a megnövekedett forgalomra való tekintettel a szokásosnál hamarabb érkezzenek ki a repülőtérre.

Július 29-én kezdődik és augusztus 7-ig tart a 2019-es Maccabi Európa Játékok sportrendezvény, amelyet ezúttal Európa Sport Fővárosában, Budapesten rendeznek meg. A közel másfél hétig tartó program a kontinens legnagyobb zsidó sport- és kulturális rendezvénye, ami egyben a legnagyobb idei sportesemény Magyarországon.

A játékokra a sportolók, csapatok, fellépők és szurkolók már napokkal előbb megérkeznek, többnyire repülővel,

ami különösen nagy szervezést igényel a repülőtér és valamennyi hatóság részéről a nyári szezon eleve magasabb forgalma miatt.

Ugyanezen a héten zajlik a Forma-1 Magyar Nagydíj is, ami a versenyhétvége előtti napokban szurkolók tízezreit vonzza Magyaroroszágra. A repülőtéren eközben a kisméretű sugárhajtású gépek forgalma is a csúcsra jár: a szervezők és a csapatok, akárcsak a pilóták, magángépekkel érkeznek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kisgépes termináljára, a vasárnapi futam után pedig rövid időn belül már tovább is repülnek.

Sokáig a Forma-1 Magyar Nagydíj volt a rekord forgalom egyetlen kiugró hétvégéje a repülőtéren, mostanra azonban a számos magyarországi zenei fesztiválnak köszönhetően kiegyenlítődött a mezőny, egyebek mellett

pl. a Sziget és az Ozora is tízezrével hozza a javarészt fiatal utazókat Magyarországra Európa minden szegletéből.

A következő hetekben nem lesz ritka a napi ötvenezret meghaladó utasszám, ezért a Budapest Airport arra kéri az utazókat, hogy a szokásosnál korábban érkezzenek a repülőtérre. Az utasok gyorsabb kiszolgálására számos idei fejlesztést bevet a Budapest Airport: korai poggyászfeladás akár több órával a járat indulása előtt, korszerűbb sormenedzselés, várakozási idő kijelzés és új biztonsági ellenőrző folyosók is működnek, hogy az utazás a lehető leggördülékenyebb legyen. A Budapest Airport minden érintett hatósággal együtt dolgozik azon, hogy a repülőtéren a sporteseményekre és a fesztiválokra érkező vendégeket kiszolgálja.