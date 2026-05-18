Összeomlott Németország legyőzhetetlennek tűnő munkaerőpiaca, Európa legnagyobb gazdasága „lefelé irányuló spirálba” kerülhet

A német gazdaság egyre súlyosbodó problémái minden területen megmutatkoznak, összeomlott az ország egykor legyőzhetetlennek tűnő munkaerőpiaca is. Korábban a munkaerőhiány miatt panaszkodtak a cégek – most befagyasztották a felvételt, a munkanélküliek száma átlépte a lélektani határt jelentő három milliót. A gazdasági élet vezetői nagy reményekkel tekintettek egy éve Friedrich Merz kormányára, de keserűen csalódtak.

Az export-orientált német gazdaság egyre nagyobb bajban van / Fotó: AFP

A változás különösen szembetűnő, mert majdnem két évtizeden keresztül a német volt az euróövezet egyik legerősebb munkaerőpiaca a dübörgő exportnak köszönhetően, nőtt a munkaerő-állomány, ahogy

más uniós országokból is Németországba költöztek a képzett dolgozók.

Az új évezred elején végrehajtott, az emberek gyorsabb visszatérését a munkaerőpiacra célzó, ellentmondásos reformok tovább növelték a foglalkoztatottságot.

Közgazdászok akkor amiatt kongatták a vészharangot, hogy az elöregedő népesség krónikus munkaerőhiányt okoz majd, és nem aggódtak ok nélkül, mert az Európai Unió tagállamai között Németország munkaereje a legidősebb, a munkavállalók majdnem negyede 55 és 64 éves közötti.

A kontinens legnagyobb gazdasága ráadásul egyre kevésbé biztosítja a jólétet az állampolgárainak, több mint 13 millió németet fenyeget a szegénységbe süllyedés veszélye.

Idén sem jók a német gazdaság kilátásai

A két évig tartó recesszió ugyan véget ért, de a kormány kénytelen volt áprilisban jelentősen rontani az idei gazdasági kilátásokat , a Bajor Gazdasági Szövetség szerint pedig egyáltalán nem is lesz idén növekedés, az emelkedő infláció, a magasabb vállalati költségek és az iráni háború miatt megszakadt ellátási láncok kritikus helyzetbe hozták az országot, és ez a munkaerőpiacon is megmutatkozik.

Idén is megvágták a növekedési kilátásokat / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„Vége a 2009-2019 közötti arany évtizednek, amikor erőteljesen nőtt a munkahelyek száma és zuhant a munkanélküliség” – erősítette meg a brit Financial Timesnak Holger Schafer, a kölni Német Gazdasági Intézet (IW) munkapiaci szakértője.

A véleménye a számokon alapul: miközben az eurózónában történelmi mélypontot jelentő 6,1 százalékra esett a munkanélküliség,

Németországban az elmúlt 48 hónapból 42-ben nőtt az állástalanok száma

– áprilisban elérte a lélektani határt jelentő három milliót. Erre 15 éve nem volt példa.