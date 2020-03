Nem fogad külföldi vendégeket a Royal Club Hotel

Az országban egyelőre egyedülálló intézkedést vezetett be a visegrádi Royal Club Hotel: törlik a külföldről érkezők foglalásait. Csak csütörtökön, a déli órákig 22 külföldi foglalást kellett visszamondaniuk – közölte a szálló igazgatója Belán Miklós.

Az intézkedésre a hazai vendégek védelmében került sor, mint arról az érintett külföldieket is tájékoztatták. A Kínából érkező foglalásokat már másfél hónapja elutasítják – hangsúlyozta az igazgató.

Belán Miklós elárulta, a magyarok részéről eddig nem voltak jellemzőek a lemondások, az érdeklődő telefonok annál inkább.

A helyzetre tekintettel átalakítottuk a lemondási szabályzatot, így akik nálunk foglaltak, akár közvetlenül az érkezés dátuma előtt is lemondhatják a foglalást, a befizetett előleget pedig visszakapják

— emelte ki. „Az új szabályzatoknak köszönhetően stabilan tudjuk tartani a foglalási trendeket”.

A hotel nem csak az operatív törzs utasításait és a Magyar Szállodaszövetség jogi ajánlásait tartja be maradéktalanul, hanem az Everguest reputáció és revenue management hotelekre vonatkozó ajánlásait is, ők ugyanis ingyenesen letölthető anyagokkal készültek a szállodáknak a koronavírus kapcsán.

Az Everguest útmutatójából is kiderül, kulcsfontosságú az egyenes vezetői kommunkáció. Ezért mi is állománygyűlést tartottunk, ahol tájékoztattuk a személyzetet és eloszlattuk a hamis híreszteléseket. Szerencsére ők is higgadt, felkészült magatartást tanúsítanak, profin kezelik a helyzetet

— mondta az igazgató.

A Royal Club Hotel tisztaságára eddig sem érkezett panasz – a vendégek 98 százalékra értékelték -, ám a koronavírus érkezése miatt további négy szobalánnyal bővítették a takarítócsapatot. A takarítási folyamatokat kibővítették, és a szokásos tisztítási gyakorlatok mellett folyamatos fertőtlenítést végeznek az értintéses helyszíneken.

A hotel jelenleg 50 százalék kedvezményt biztosít a szobaszervízből, így a megszállóknak nem szükséges az étteremben, egymás közelségében étkezniük, de a biztonságot szolgálják az ajánlott külsős programok, egyéni túralehetőségek is.

Fertőtlenítő készülékeket helyeztek ki a mosdókban és a közösségi terekben, a személyzet folyamatosan kesztyűt hord.

A személyzet részére egy hónapra elegendő C vitamint és narancsot biztosított, míg az érkező vendégek C vitaminos cukorkát kapnak a szobájukba bekészítve. Bármilyen, a betegségre utaló tünetet mutató munkatárs nem dolgozhat. Készülnek az iskolák bezárására is, a kisgyerekes munkavállalóknak biztosítani fogják az otthoni tartózkodás lehetőségét ebben az esetben.

Szorosabb adminisztrációt is bevezettek: felveszik az összes vendég adatait, akkor is, ha csak vacsorázni fordulnak meg náluk. Ha valaki megbetegszik, a hatóságok így könnyen vissza tudják keresni, kivel érintkezett az illető.