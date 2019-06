JEGYBANK A pénzintézetek nem kerülhetnek versenyhátrányba az erős szabályozottságuk miatt

A világban is sikeres lehet az MNB

Legfőbb feladatának a nemzetközi kapcsolatépítést tartja Patai Mihály. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke, a Budapesti Értéktőzsde elnöke szerencsésnek tartja magát, mert bankárként és most jegybankárként is a tranzakciós illeték kivezetése mellett érvelhet, ám ez nem lesz gyors folyamat – az azonnali fizetés jövő márciusi indulását nem kíséri újabb illetékkedvezmény. A bankszakember fontosnak tartja, hogy az új digitalizációs világban ne érje versenyhátrány a szabályozott piacon mozgó bankokat, s reméli, szép lassan a lakossági pénzek is utat találnak a Budapesti Értéktőzsdére.