Rangos vasúti konferencia lesz Budapesten

Jövőre Budapesten tartja az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége (CER) az egyik legkiemeltebb vasúti személyszállítási konferenciáját. A döntést a CER barcelonai ülésén hozták meg. A MÁV-START által rendezendő találkozón a nemzetközi szervezet tagjainak legfelsőbb vezetői vesznek részt.

Az Európai Vasúti és Infrastruktúra Társaságok Közössége (CER) október eleji, barcelonai konferenciáján részt vett Kerékgyártó József, a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója és Dr. Kormányos László, a cég szolgáltatásfejlesztési és értékesítési vezérigazgató-helyettese. A nagyszabású közösségi közlekedés tárgyú találkozón egyebek között a vasút szerepét is vizsgálták az Európai Unió mobilitási stratégiáján belül, kiemelten foglalkoztak a minőségi szolgáltatással, a multimodális utazási lánccal (több közlekedési ág (vasút, közút, repülés, hajózás) kombinált igénybevétele), amelynek a vasút adná a gerinchálózatát, a digitalizáció és a mesterséges intelligencia fontosságával, a fenntarthatósággal, környezettudatossággal, valamint a jegyvásárlási rendszerek lényeges kérdéseivel. A konferencián arról is döntöttek, hogy a MÁV-START szervezésében a CER magas szintű vasúti személyszállítási találkozóját (High-Level Passenger Meeting) Budapesten tartják 2020 októberében. Az esemény az európai vasúti diplomácia egyik legkiemelkedőbb, legrangosabb személyszállítási értekezlete, amelyen az európai személyszállító vasutak legfelsőbb vezetői vesznek részt.

A MÁV-START egyik stratégiai célkitűzése, hogy a Kárpát-medence vezető vasúti szolgáltatója legyen. Ehhez már most is komoly nemzetközi hálózattal rendelkezik, évről-évre folyamatosan növekvő utasszámmal. A vasútvállalat tavaly 3,1 millió utast szállított a nemzetközi forgalomban, ez stabil alapja a nemzetközi szolgáltatásai fejlesztését célzó terveknek. Hazánk környezetében sok olyan város található, amelyek felé ütemesen növekszik az üzleti és turisztikai célú utazási igény. A MÁV-START számára kiemelten fontosak a magyarlakta területek, és szeretne még intenzívebben eljutni járataival Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe és Délvidékre is. A vasúttársaság további terve az, hogy a nemzetközi viszonylatban is minden célcsoportot színvonalasan és gazdaságosan kiszolgáljon: az üzleti útra indulók számára első osztályú utazást és étkezőkocsi szolgáltatást nyújt, a turisztikai célból utazók részére éjszakai vonatokat ajánlanak például Zürichbe, Münchenbe, Berlinbe, Prágába. A családos nyaralóknak a belföldi úti célokon (például Balaton, Tisza-tó) az Adria felé is több útirányon és célvárosba kínál népszerű ajánlatokat nyaranta.

A MÁV-START fejlesztéseiről és terveiről

Idén ősszel a nemzetközi forgalomban, több járat esetében az utazási élményt javító szolgáltatásfejlesztéseket hajtott végre a MÁV-START. Ennek sarkalatos eleme volt a korábban leállított étkezőkocsi-szolgáltatás újraindítása valamennyi Budapest és Bécs közötti vonat, a Bécsből Budapesten át Kolozsvárra közlekedő Transilvania EuroCity, továbbá a Székelyföldön keresztül Brassóba tartó Corona InterCity esetében. Utóbbiban szeptembertől a korábbinál modernebb típusú fekvőhelyes kocsik közlekednek, esztétikusabb utastérrel, konnektorokkal felszerelt fülkékkel, csendesebb futású járművekkel.

A 2019/2020-as menetrendi időszakban a Corona InterCity fejlesztését változatlanul napirenden tartja a vasútvállalat: a decemberi éves menetrendváltástól a hálókocsit is a jelenleginél modernebb járműből áll majd, 2020 nyarától pedig klímás kocsikkal futnak. A december közepétől újabb közvetlen eljutási lehetőséget kínálnak a határon túli magyarlakta területekre: a Transilvania EuroCity közvetlen kocsijaival akár Nyugat-Magyarországról (például Győrből, Tatabányáról), a fővárosból és az Alföldről (pl. Szolnokról, Debrecenből) is átszállás nélkül lehet majd eljutni Szatmárnémetibe az év minden napján.

Hosszabb távú nemzetközi fejlesztési tervek között szerepel a hazai gyártású IC+ ülőhelyes kocsik forgalomba állítása, valamint a háló- és fekvőhelyes kocsipark modernizációja, illetve az étkezőkocsik felújítása. A jármű és a pályafejlesztéseket kihasználva a nemzetközi szolgáltatási hálózat bővítése várható Nyugat-Európa, kiemelten Németország nagyvárosai, valamint Belgrád és a balkáni turisztikai és nyári üdülési célpontok (pl. Szófia, Szaloniki, Bar, Isztambul) felé.

A nemzetközi szolgáltatási fejlesztése érdekében a MÁV-START rendszeresen konzultál főként a szomszédos országok, valamint Németország és Svájc vasúttársaságaival.