Új irányt vesz a függönygyártás Pécsett

Nagy hatékonyságú és környezettudatos textil-impregnálási technológia kifejlesztésébe kezd a pécsi Rovitex Hungária Kft. egy több mint 425 millió forintos projekt keretében – tájékoztatott a vállalat.

Az 1996-ban alapított, magyar tulajdonú függönygyártó és nagykereskedelmi cég a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (Ginop) keretén belül mintegy 383 millió forintos – felerészben visszatérítendő – támogatást nyert el.

A 2022 januárjában záruló projekt összköltségvetése 425 millió forint. A Rovitex Kft. lakástextíliák importjával és exportjával, a hazai nagykereskedelmi tevékenységgel és gyártással foglalkozik. A cég közleménye szerint a vállalat a támogatás segítségével egy olyan környezettudatos textil-impregnálási technológiát szeretne kifejleszteni, amely alkalmas a gombákat, baktériumokat semlegesítő, úgynevezett antimikrobális, antibakteriális szövetek nagyüzemi előállítására. Mint írták, a manapság elterjedt, egyebek mellett az egészségügyben is alkalmazott textil szövetek viszonylag nagy fajlagos felülettel rendelkeznek, így a kórokozók is jobban megtapadnak rajtuk, szaporodásnak indulnak. Egy hagyományos textília esetében ez problémát jelent, mutattak rá, egy antibakteriális textil esetében viszont előnyt jelent. Az új típusú szövet kifejlesztése érdekében összesen egy teljesen új, kutatás-fejlesztési bázist, impregnáló üzemet és gépsort is magában foglaló üzemegységet építene a Rovitex.

A létesítményben folyik majd az impregnálószer és az impregnálási technológia kifejlesztése, tudományos vizsgálatai, minőség-ellenőrzése és a nagyüzemi gyártás. Kitértek arra, hogy az elhasználódott impregnált textíliák újrahasznosítása is megvalósul a beruházás után, így a szövetből eltávolított az impregnálószer maradványait újra felhasználhatják, míg a megmaradt tisztított textileket egyéb ipari célokra értékesítik, használják fel. A 2018-ban 65 főt foglalkoztató Rovitex Hungária Kft. tavalyelőtt 2,3 milliárd forint árbevételt és 75 millió forint adózott nyereséget ért el.

Az azt megelőző évben árbevételük 2,2 milliárd forint volt és 98 millió forintos eredményt könyveltek el.