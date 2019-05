Már a Ferrarinál sincsenek hosszú modellciklusok, a kínálat törzsének számító középmotoros sorozat, a 488 GTB négy év után nyugdíjba vonul, hogy átadja a helyét az F8 Tributónak. A névválasztás nagyon is beszédes, a Tributo azaz tisztelgés, alighanem az utolsó középmotoros Ferrari, amelyben nincs hibrid hajtás. Sőt, Michael Leiters, a maranellói márka technikai főnöke már azt is elmondta, hogy a középmotoros modellek – a különleges szériákat leszámítva – minden bizonnyal V6-os, ikerturbós hibridek lesznek.

Szóval az F8 Tributót a Ferrari V8-asait megkoronázó típusnak tekinthetjük, a 3902 köbcentiméteres, dupla feltöltős blokk 720 lóerőt teljesít, pontosan annyit, mint a 488 GTB extrém, Pista verziója. A GTB-hez viszonyítva 50 lóerős a többlet. Az 1330 kilogrammos kupé mindössze 2,9 másodperc alatt ugrik 100 kilométer per órás sebességre, a 0–200 kilométer per órás sprintet 7,8 szekundum alatt tudja le, a csúcssebesség pedig 340 kilométer per óra. Hogy ezekkel az adatokkal felülmúlja az elődöt, az nem különösebben meglepő, viszont a 800 lóerős, V12-es Superfast végsebessége is ugyanennyi. A Tributo ráadásul gyorsabban futja a 0–200 kilométer per órás vágtát, mint az orrmotoros nagyvad.

A káprázatos adatok elérésében természetesen szerepet játszik a korábbinál hatékonyabb aerodinamika is. A Pistához hasonlóan ennél is bevetik az S-Duct rendszert, a lökhárító és a gépháztető közötti csatorna pedig önmagában 15 százalékkal növeli az amúgy sem csekély leszorítóerőt. Ha ez nem lenne elég, a padlólemezt és a diffúzort is módosították. Fejlődött az elektronikai rendszer is, az újdonságban a Side Slip Angle Control 6.1-es verziószámú változata dolgozik azon, hogy kontrollált erőcsúsztatások is mosolyt csaljanak a vezető arcára.

Mivel Tributo a modell neve, érdemes megemlíteni, hogy hátulra a legendás kerek fényszórók újraértelmezett változatai kerültek.

Figyelemre méltó a lexanból készült hátsó szélvédő, amelynek barázdái nyilvánvalóan szándékosan emlékeztetnek az F40-es szintén műanyag fedelére. A frontrészhez hasonlóan a beltér is a 488-as logikus továbbfejlesztése, de az enyhén átrajzolt kormánykereket vagy az új generációs multimédia-rendszert alighanem csak a Ferrari-hívők veszik észre. Az olaszok persze most is bevetik az iparágban egyedülállónak számító, utas elé beépített kijelzőt.

