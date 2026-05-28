Itt a Putyin-Hszi találkozó újabb eredménye: jüankötvénnyel tömi be a költségvetésen tátongó lyukat Oroszország

Az orosz költségvetés hiánya a magas hadikiadások miatt szállt el, miközben a lassuló gazdaságot a magas kamatok is fékezik. Az állami jüankötvény segítheti a vállalatok hitelfelvételét is a kínai devizában.
K. B. G.
2026.05.28, 12:01
Frissítve: 2026.05.28, 13:17

Vlagyimir Putyin orosz elnök pekingi látogatása után Oroszország már el is kezdte elfogadni az ajánlatokat  a második, jüanban denominált kötvénykibocsátásra, aminek a kamata nem haladhatja meg a 8 százalékot a 10 éves futamidő esetében az ország pénzügyminisztériuma szerint.

A jüankötvény tovább mélyítheti Moszkva és Peking kapcsolatát / Fotó: Sergey Bobylev / AFP

Nem ez lesz az első orosz jüankötvény

Oroszország tavaly bocsátott ki először jüanban állampapírt, amivel 20 milliárd jüant (mintegy 900 milliárd forint) vont be két részletben. A mostani kötvénykibocsátást az orosz költségvetés helyzete indokolja, hiszen a magas hadikiadások és a vártnál gyengébb olajbevételek jókora lyukat ütöttek a büdzsén

A GDP 1,6 százalékára tervezett hiány így már az év első négy hónapjában elérte a 2,5 százalékot. 

Az Ukrajna elleni invázió óta Kína lett Moszkva legfontosabb gazdasági partnere, ami érezhető volt Putyin és kínai kollégája, Hszi Csin-ping múlt heti találkozóján is.

A mostani kötvénykibocsátás során a vásárlók dönthetnek amellett is, hogy rubelben kérik a kamatot és a tőketörlesztést, nem kötelező tehát a jüant választani. A jüankötvények kibocsátása mellett szólhat az is, hogy tavaly Anton Sziluanov orosz pénzügyminiszter arról beszélt, hogy a lépéssel viszonyítási alapot szeretnének teremteni a jüanban történő eladósodáshoz, segítve ezzel a vállalatokat is a jüanhitelek felvételében – idézi fel a Bloomberg.

Ez azért is fontos lehet, mert az orosz alapkamat továbbra is kifejezetten magasan, 14,5 százalékon áll, ám a jegybank nem tud gyorsan kamatot csökkenteni az inflációs nyomás miatt. Ez azonban a vállalati szféra hitelfelvételi kedvén is nyomot hagy, és az adósságok törlesztését is nehezíti. Ugyanakkor Oroszország már az Ukrajna elleni támadás előtt is gondolkozott jüankötvények kibocsátásán.

