Vírustesztelő műszereket adományozott a Bige Holding

Az új koronavírus betegség gyors tesztelésére is alkalmas automatákat és teszteket adományozott a nyíregyházi Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház számára az NZRT Trade Kft., a Bige Holding Csoport tagja, mintegy 67,8 millió forint értékben – olvasható a Bige Holding közleményében.

Ilyen súlyos járványos időszakban segíteni kell

– mondta Bige László, a Bige Holding Csoport tulajdonosa az adomány átadásakor a nyíregyházi városházán. Hozzátette: mivel ő is Nyíregyházán él és a Bige Holding Csoport központja is itt van, a nyíregyházi és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei lakosságot segítik elsősorban. Bige László ugyanakkor bízik abban, hogy ez az adomány másokat is arra sarkall, hogy tegyenek ilyen felajánlásokat és vásároljanak eszközöket a lakosság érdekében.

Ha ezekkel a gépekkel, a 67,8 millió forintos „befektetéssel” csak ez-két emberéletet tudunk megmenteni – de nyilván sokkal többet – már akkor megérte, hiszen nem szabad hagyni, hogy pénzhiány miatt valaki is meghaljon

– hívta fel a figyelmet.

Bige László véleménye szerint a tapasztalható világméretű járvány után olyan gazdasági válság következik, ami a mi életünkben még nem volt. Ennek a megelőzésére egyetlen lehetőség van, mégpedig ha nem az országot tennénk karanténba, hanem csak azokat különítenénk el, akik betegek. Ehhez nagyon sok teszt elvégzésére lenne szükség. A teszt elvégzéséhez szükséges eszközökből a Bige Holding Csoport a legjobbat vette meg a kórháznak – mondta.

Az adomány révén Magyarországon elsőként a nyíregyházi kórházba kerülhetett két olyan, a biotechnológiai innováció csúcsát jelentő automata és 2 hónapra elegendő tesztkazetta, mely rendkívül gyorsan, 2,5 óra alatt mutatja ki az új koronavírus és 9 hasonló tüneteket adó légúti kórokozó esetleges jelenlétét a betegmintában – mondta Dr. Ajzner Éva, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Központi Laboratóriumának vezetője.

Dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója megköszönve az adományt, hangsúlyozta: a cégcsoport az elmúlt években nagyon sok nagy értékű diagnosztikai készülékkel támogatta a kórházat.