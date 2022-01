A 2021-es évet magunk mögött hagyva kezdenek kikristályosodni az év trendjei, ezzel együtt megfogalmazódnak bennünk az új esztendőre vonatkozó várakozások. Az egyik ilyen látványos trend a latin-amerikai régió lakosságának fintech iránti nyitottsága volt. Latin-Amerikában a hagyományos pénzintézetek annak ellenére is domináns szerepet töltenek be a pénzügyi szektorban, hogy az általuk kínált szolgáltatások korszerűtlenek, hiányolják az ügyfélbarát kialakítást és a digitalizációt.

A bankok többnyire nem szívesen szolgálják ki a szegényebb lakosokat, vagyis jelentős a bankolatlanok aránya.

Peruban például az emberek 57 százaléka minősül bankolatlannak, ugyanez a ráta Kolumbia és Argentína esetén 54, illetve 51 százalék, de még Brazíliában is a felnőttek 30 százaléka bankszámla nélkül éli az életét. Összehasonlításképpen ez az arány hazánkban 20 százalék alatti.

A fentiek fényében nem meglepő, hogy a lakosság egyre nagyobb része használja a fintechek megoldásait. Ez a trend főleg a banki területen figyelhető meg, így fordulhatott elő például az, hogy mára a világ legértékesebb neobankja, a Nubank Brazíliából érkezik. A vállalat mostanra nagyjából ötvenmillió ügyféllel rendelkezik, 72 százalékuk aktívnak minősül, ez a mutató pedig hatalmas ügyfélelégedettségre utal. December első felében a Nubank tőzsdei bevezetésére is sor került, az év végi adatok szerint pedig a vállalat értéke jelenleg 45 milliárd dollár környékére tehető.

A Nubankot 2013-ban alapították, alig nyolc év alatt pedig Latin-Amerika legértékesebb tőzsdén kereskedett pénzintézete lett belőle.

Fotó: Shutterstock

Az alapítók annak idején egy egyszerű, de általános problémára próbáltak választ adni, ugyanis a brazil hitelkártyapiacon csupa túlárazott és korszerűtlen megoldás volt csak elérhető. A Nubank ezzel szemben egy olyan ügyfélbarát alternatívával állt elő, amelynek díjazása transzparens és kedvező volt, ráadásul a digitalizációra is sokkal erősebben építettek, mint a nagybankok. Ez a problémamegoldás fókuszú megközelítés pedig sikert hozott nekik, így értékük gyors emelkedésbe kezdett.

Az agresszív termékfejlesztésnek hála a termékpalettán mára egy 100 százalékban digitális bankszámla és az ahhoz tartozó bankkártya mellett számos további termék érhető el, köztük a hitelkártyák.

Az ügyfelek emellett kölcsönöket, biztosítási termékeket és befektetési szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, valamint egy az appban található e-kereskedelmi felületen könnyedén vásárolhatnak kedvenc kereskedőiknél. A földrajzi terjeszkedés jegyében a vállalat Mexikóban és Kolumbiában is megjelent, nem titkolt céljuk, hogy a két új piacon is kulcsszerepet töltsenek be.

Saját piacán, Brazíliában egyébként a C6 Bank számít a Nubank talán legnagyobb riválisának.

A digitális bank termékpalettája szinte megegyezik a Nubankéval, ami nagy szó, ha figyelembe vesszük, hogy mindössze két éve kezdte meg működését. A C6 ennek ellenére már több mint hétmillió klienssel rendelkezik, ez a sikeres rajt az, ami megragadhatta a JPMorgan figyelmét is, amely tavaly nyáron 40 százalékos részesedést szerzett a neobankban. Meg kell említeni továbbá az argentin Ualát, ami egyike a világ 15 legnagyobb neobankjának 2,5 milliárd dolláros értékével. Argentína piacvezető digitális bankja azonban itt még nem tervez megállni, nemrég például egy mexikói bankot is felvásárolt a közép-amerikai országban való jelenlét megerősítéseként.

A latin-amerikai lakosságnak tehát egyre nagyobb része mond igent a fintechek, azon belül is a neobankok szolgáltatásaira, ez az arány pedig a jövőben csak növekedni fog.

2022 egyik nagy kérdése, hogy az imént említett szereplők az egymással való verseny mellett képesek-e a nagy múlttal és hatalmas piaci részesedéssel rendelkező pénzintézetekkel is konkurálni. Erre jelen állás szerint a Nubanknak van a legtöbb esélye, de hamarosan bizonyára újabb kihívók tűnnek fel a színen, akik együttesen felforgathatják a régió pénzügyi szektorát.

A 2021-es év fintech fejleményeit nehéz lenne röviden összefoglalni. A Peak csapata azonban vállalta a kihívást és az év során szerzett ismereteinket egy nagy évösszefoglaló anyagban, az idén induló Fintech Sparks kiadványban mutatjuk be.