Az elmúlt két évtizedben a technológiai szektorban hatalmas fellendülés zajlott. Azzal, hogy a digitális eszközök a mindennapjaink nélkülözhetetlen részeivé váltak, értelemszerűen az IT-piac szereplői jártak jól. A hatalmas kereslet a piacot is felduzzasztotta. Az átalakulás erejét jól jelzi, hogy garázscégek, startupok néhány év alatt válhattak nemzetközi szempontból is meghatározó szereplőivé, versenytársaivá hosszú múltra visszatekintő globális márkáknak, vállalatoknak.

Ez az elképesztő tempó azonban most megtorpanni látszik, legalábbis már feltűntek a lassulás jelei, a globális válság az IT-szektort sem kíméli. A háború, az ellátási láncok akadozása, az alapanyag- és csiphiány a többi iparág mellett az informatikai szegmensben is érezteti hatását. A koronavírus-járvány okozta leállások miatt már 2020-ban is világszerte hiánycikké váltak a mikrocsipek, hiszen a karanténra kényszerült üzemek leállásával egyszerűen nem volt, aki legyárthatta volna az elektronikus eszközök egyik legalapvetőbb alkatrészét.

Később autógyárak, alkatrészgyárak zártak be, és ez felerősítette az IT egyik fontos szegmensének, az autóiparnak az évek óta tartó szűkülését, amit az olajhiány tovább nehezített. Az ukrajnai háború következtében felgyorsult infláció, a világszerte tapasztalt aszály és a szélsőséges időjárási körülmények már a stabilabb gazdaságokat is megrendítették, ez pedig az eddig szárnyaló iparágakban is nyomott hagyott.

Ez a lassulás és válság most egy olyan technológiai közegre szakad rá, amely már évek óta globálisan szakemberhiánnyal küzdött. Olyannyira, hogy számos vállalatnál már nem pusztán a fejlődést, hanem a napi operatív működést is veszélyeztette az, hogy nem találtak elegendő munkaerőt. Ez a probléma országtól, kontinenstől függetlenül jelen volt. Az emelkedő kamatlábak által vezérelt makrogazdasági környezet azonban várhatóan az erőforrások átcsoportosítását idézi elő.

Amerikában már elkezdődtek az elbocsátások

A változás egyik látható jele, hogy a piacvezető nagyvállalatok – mint a Google, a Facebook vagy éppen a Netflix – is elbocsátásokat jelentettek be. Az Amazon például csaknem százezer embert bocsátott el, csak az idén. Így próbálnak felkészülni a kezdődő gazdasági válságra.

Az IT-szektorban élen járó Egyesült Államokban elindult megszorítások a világgazdasági folyamatokra is hatnak. A nagyvállalatok mellett azok beszállítói, startupok, scale-up cégek is megszorításokra készülnek.

Mindez várhatóan az európai és a magyarországi technológiai munkaerőpiac dinamikáját is megváltoztatja.

A piaci szereplők felkészülnek a szűkebb esztendőkre: spórolnak, ahol lehet, átszerveznek folyamatokat, létszámot, összevonnak feladatköröket, és leépítik a működésükhöz nem nélkülözhetetlen munkaerőt. Mindezt többnyire gyorsan, már a válság begyűrűzését megelőzően.

Válságban gyakran fordulnak a kiszervezés felé az IT-ben

Az egyik gyakran alkalmazott megoldás ilyen helyzetben, hogy a saját, belső IT-állomány helyett külsős partnereket szerződtetnek az informatikai feladatok megoldására. A kiszervezés egyik előnye, hogy még olcsóbb is lehet, mint az állandó munkatársak megfizetése, és a megbízás is rugalmasabb kereteket biztosíthat, könnyebben alakítható, rosszabb esetben felbontható, mint egy munkaviszony. Alvállalkozókat versenyeztetni könnyebb, mint válságos időkben elfogadtatni a munkatársakkal a bércsökkentést.

Ettől még az informatikusok vélhetően nem válnak tömegesen és tartósan munkanélkülivé. Az viszont valószínű, hogy a vállalatok a recesszió idején a kiszervezés felé fordulnak, mert rugalmasabb és olcsóbb működést tesz lehetővé a saját állományhoz képest.

Ez a folyamat már elindult az iparágban vezető országokban, de már a régióban és Magyarországon is látszanak a jelei.

Digitális lassulás nem, de átalakulás várható

A digitális fejlődést várhatóan nem fogja gátolni a közelgő recesszió, de a technológiai szektor bővülési ütemére és működési szerkezetére nagy valószínűséggel hatni fog. Egyértelmű, hogy azok a cégek, amelyek tartalékot tudtak képezni, rugalmasabb szervezeti és működési körülményeket alakítanak ki, versenyelőnyre tehetnek majd szert.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a több szektorban és több programnyelven dolgozó IT-fejlesztő vállalatok előtt még inkább kinyílhat a piac. Ezek a cégek lehetnek azok, amelyek a nagyvállalati szektorból kiáramló informatikusok számára felvevőpiacot jelenthetnek.

Magyarországon nagyon sok a jól képzett szakember. Ha a hazai outsource tech cégek stabil, versenyképes alternatívát kínálnak nekik, akkor a szektor sok tehetséggel bővülhet még a recesszió idején is. A folyamat elindult, Budapesten még csak néhány hónapja nyitottunk irodát, de a vártnál dinamikusabban bővül az Exadel fejlesztőközpontja.