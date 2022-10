Az elmúlt években sok emberben erősödött meg az igény, hogy tegyenek valamit a környezetért, a Föld jövőjéért. Bejárták a világot az óceánokban úszó műanyagszigetekről, a szemetet lenyelt tengeri állatokról készült fotók. A szélsőséges időjárási körülmények, például az Európát sújtó áradások és szárazságok már kézzelfoghatóvá tették a klímaváltozás hatásait. Augusztus közepén a csapadékhiány miatt Magyarország területének 81 százalékán volt súlyos vagy nagy fokú aszály, amelyet a várhatóan még tovább emelkedő élelmiszerárakon keresztül mindenki megérez majd.

Az élet számos területén – így számos vállalatnál is – évek óta nagy figyelmet fordítanak a környezettudatosabb működésre, energiamegtakarításra, a papírhasználat csökkentésére vagy a műanyaghulladék összegyűjtésére. Sőt, az üzleti szektorban sok esetben a beszállítóktól is elvárják, hogy vegyék figyelembe és tegyék üzleti stratégiájuk részévé a környezetvédelem szempontjait. A nyomás a fogyasztók oldaláról is egyre nő a cégeken.

Ma már Magyarországon sem szokatlan mindez, például ha egy cég fenntarthatósági jelentést készít, vagy zöldtörekvésekben vállal aktív szerepet, megújuló forrásokból oldja meg energiaigényét, a mosdókban esővizet használ, visszafogja az utazásokat, zöldíti az autóflottát, és így tovább. Ugyanígy a fenntarthatóbb higiéniai megoldások – környezetbarát kézfertőtlenítő, száz százalékban lebomló törlőkendők, energiatakarékos kézszárítók, újrahasznosított papírtörlők – is előtérbe kerültek a Covid miatti karantén utáni világunkban.

Zöldebb iroda, elégedettebb kolléga

Az elmúlt években azonban a fogyasztók és a közvélemény elvárásai után egy újabb csoport oldaláról is felmerült az igény a vállalatok fenntarthatóbb működésére: az alkalmazottak részéről. Az irodákba gyakran több hónap otthoni munka után visszatérő dolgozók többsége fenntarthatóbb módon működő irodában, környezetben szeretne dolgozni. Az elvárás olyan markánsan jelenik meg, hogy a munkáltatóknak foglalkozniuk kell vele, különben azt kockáztatják, hogy alulmaradnak az új tehetségek toborzásában és akár meglévő alkalmazottaik megtartásában is. Legalábbis ez derült ki az Essity higiéniai és egészségügyi vállalat nemrég publikált kutatásából, amelyben Európa hét országában 12 ezer, főként irodai munkavállaló véleményét kérték ki a munkahelyi fenntarthatóságról. A felmérés kimutatta, hogy a dolgozók 78 százaléka szerint munkáltatója többet is tehetne az iroda fenntarthatóbb működéséért, a kollégák fele pedig csalódott, amiért a járvány ideje alatt nem fejlesztettek ezen a téren. A válaszok alapján

a munkavállalók 84 százaléka szeretne környezetbarátabb irodában dolgozni,

és tízből hét munkavállaló érzi úgy, hogy át kell vennie a kezdeményezést ezen a téren. Az elmúlt másfél évben végbement szemléletváltás tehát nagyon is kimutatható, az egyéni tenni akarás pedig mérhető. Érdekes tény, hogy a munkavállalók közül sokan már maguk is fontolóra vették környezetbarát megoldások bevezetését a munkahelyükön, mivel háromból egy dolgozó szerint a főnökei egyáltalán nem törődnek a bolygó jövőjével. Ezt az elvárást már nem érdemes, sőt, talán nem is szabad figyelmen kívül hagyni.

Otthonról az irodába: jó ügyért szívesen

A jelenséget erősíti, hogy a pandémia alatt sokan megszerették az otthoni munkavégzést, ezért a cégeknek fel kell kínálniuk valamilyen új ösztönzőt a dolgozóknak azért, hogy az irodában is komfortosan érezzék magukat, és szívesen járjanak be dolgozni legalább a munkahét egy részében. Az egyik ilyen hívószó lehet az, ha a munkavégzés segít csökkenteni a munkatársak ökológiai lábnyomát. Ha emellett zöld, barátságos környezet veszi őket körbe, azzal az egész vállalat csak nyerhet. Megerősíti mindezt, hogy a kutatás szerint az emberek 66 százaléka új munkahely keresésekor már a fenntarthatóság terén kivívott hírnevük alapján is mérlegeli a cégeket.

Még a használt papír kéztörlő is visszagyűjthető, újrahasznosítható

Az egyik legfontosabb szempont az újrahasznosítás lehet, a hulladék környezettudatos felhasználása. Nem feltétlenül gyökeres átalakításokat várnak el, hanem olyan egyszerű lépéseket, mint például a hulladékmennyiség csökkentése. Ebben segíthet egyebek között egy olyan újszerű megoldás, mint a használt papír kéztörlők újrahasznosítása, erre jó példa a Tork PaperCircle szolgáltatása. Mindez nemcsak hasznos, de látványos és jól is kommunikálható a dolgozók körében.

Mindemellett számos más lehetőség is rendelkezésre állhat, mint például a papíralapú levelezés és bérkimutatás helyett az elektronikus ügyintézés bevezetése vagy energiatakarékos eszközök alkalmazása az energiaigényes berendezések helyett. Érdemes arra is vigyázni, hogy ne a kukában végezze a nap végén az el nem fogyasztott élelmiszer, és a folyó víz melletti mosogatást is jobb elkerülni. Az ilyen környezettudatos magatartásra ösztönző döntéseket a dolgozók elismerik és értékelik.