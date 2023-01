Manapság az élet minden területe digitalizálódik. Ezt a kijelentést egészen új szintekre emeli egy olyan szektor, amelynek a szereplői az élet utáni teendőket igyekeznek korszerűsíteni, jellemzően technológiai alapokon. A deathtech kifejezés nem hangzik túl hívogatóan, pedig érdemes megismerni ezeket a cégeket és megoldásaikat, még akkor is, ha mind abban reménykedünk, hogy jó ideig nem lesz rájuk szükségünk. Lássuk, hogyan korszerűsödik napjainkban a halálipar.

Aki veszített már el közeli hozzátartozót felnőttként, az tudja, hogy a fájó veszteséggel feladatok is járnak. A temetés megszervezése, az elhunyt kívánságainak teljesítése és a végrendelet kivitelezése csak néhány ezek közül. Nem elég, hogy ezek önmagukban is fáradságos feladatok, a helyzetet nehezíti, hogy olyankor kell őket elintézni, amikor lelkileg is embert próbáló időszakban vagyunk.

Több pénz van benne, mint gondolnánk

A deathtech cégek tehát ezeket a feladatokat igyekeznek automatizálni, időt, energiát és stresszt spórolva a gyászoló hozzátartozóknak. De egyes megoldások nem a távozás után, hanem azt megelőzően válnak relevánssá. A végrendeletek egyszerű megírása és a temetkezésre vonatkozó kívánságok írásba adása mindenkinek hasznos lehet saját ügyei rendezésekor.

A globális deathtech szektor mostanra 120 milliárd font méretűre nőtt, ez nagyjából 48 ezer milliárd forint. Láthatóan már nem rétegmegoldásokról van szó, hanem egyre szélesebb körben terjedő innovációról.

A szegmens egyik izgalmas szereplője a brit Farewill. A vállalatnak széles termékpalettája van, a végrendelet megírása mellett az örökösödési eljárások elindításában és a temetések szervezésében is segítséget nyújt ügyfeleinek. A célcsoportot épp ezért szét is lehet bontani: a deathtechmegoldások életében az elhunytnak segítenek, a távozását követően pedig a gyászoló hozzátartozók válláról is terhet vesznek le.

Fotó: Jeppe Gustafsson

A tabuk döntögetése társadalmi érdek is

Szintén a brit piacon hódít a Deadhappy. Esetükben egy insurtech vállalatról van szó, vagyis egy a biztosítási szektorban tevékenykedő innovatív szereplőről. A Deadhappy életbiztosításokat kínál, és amint neve is mutatja, erősen szembemegy a terület kimondatlan alapszabályaival.

Az életbiztosítók általában igyekeznek kerülni a halál szót, inkább körbeírják, hogy ne ébresszenek rossz gondolatokat a célcsoportjuk tagjaiban. A feltételezés az, hogy így többen veszik majd igénybe a biztosításokat, mintha rögtön az ügyfelekre ijesztenek.

A Deadhappy mindenben ellentmond a hagyományos biztosítóknak. Az alkalmazásban is visszaköszön a szókimondó vonal, a felhasználók például megadhatnak néhány kívánságot, amelyeket szeretnék, ha teljesülnének haláluk esetén. Ezeket a vállalat a deathwishes (vagyis végakaratok) névvel illeti, tudatosan alkalmazva a provokatív nyelvezetet. Éppen ez a Deadhappy megközelítésének esszenciája: a halál épp attól lesz nyomasztó téma, hogy az emberek nem mernek róla beszélni, a humoros és őszinte megközelítéssel pedig ennek könnyen el lehet venni az élét. Ez nem csupán azért jó, mert a vállalat meg tudja magát különböztetni a riválisoktól. Ez társadalmi értékteremtés is, mert az embereket arra ösztönzik, hogy gondolkodjanak el a haláluk esetén felmerülő teendőkön. Így a feladatok halogatása miatt kialakuló szorongás is elhagyható.

Fájdalmas feladatok válnak egyszerűvé

A fenti példákon túl Európa általánosságban is élen jár a deatchtechmegoldások kínálatában. A holland Closure például automatizált módon teszi lehetővé az elhunyt aktív előfizetéseinek lemondását, szerződéseinek lezárását és számláinak befizetését. A brit Beyond segítségével tizenöt perc alatt lehet jogilag helytálló, minden követelménynek megfelelő végrendeletet írni online.

Bár elsőre morbidnak hangozhat, a deathtechszektor a halállal kapcsolatos tudatos gondolkodásra és egészséges szembenézésre ösztönzi a lakosságot. Ez a nyugati kultúrákban tabutémának számít, így érthető, ha az első benyomások vegyesek. Azt viszont nehéz vitatni, hogy hosszú távon nem a menekülés és a szőnyeg alá söprés jelenti a megoldást, hanem a korszerűsítés és a proaktivitás.

