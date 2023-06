Rollerek menthetik meg a benzingőzbe fulladó nagyvárosokat?

A bérelhető elektromos rollerek Budapesten a városnéző turisták eszközeként élnek a köztudatban. Ha azonban több külső kerületben is létrejönnének a belvárosban már megszokott látványnak számító rollerparkolók, a budapestiek is a mindennapok során hasznos közlekedési eszközt találnának bennük. Sokan még a széthagyott rollereket látják, de mindez nem szükségszerű: a belvárosban már megvalósult a rendezett parkolás és a közösségi közlekedés összekötése. A felújított és ismét teljes útvonalon közlekedő 3-as metróvonal legtöbb megállója közelében már van kulturált rollerparkoló, az utasok így a megállótól gyorsabban és kényelmesebben juthatnak el végső úti céljukig. Most a külső kerületeken a sor, hogy az autók helyett még többen válasszák a közösségi közlekedést – ebben kulcsszerepük lehet a kulturált kereteket biztosító e-roller-szolgáltatóknak.

2 órája | Szerző: Iváncsó László, a Whoosh Mobility HU Kft. ügyvezetője

