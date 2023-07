Nagy divat lett az elektromos robogók, kerékpárok, rollerek használata, miközben sokan meglehetősen óvatlanul járnak el az újratöltésük során, ahogyan ezt az itthon és külföldön is előforduló tűzesetek emelkedő száma mutatja. Mert mi baj lehet abból, ha történetesen kimozdulunk otthonról, amíg a lakásban vagy a mélygarázsban konnektorba csatlakoztatva újratölt a lítiumion-akksival felszerelt járgányunk? Nos, ha kigyullad, akár leéghet a fél lakás, ház stb. Márpedig kigyulladhat. Az említett eszközök használatának tűzvédelmi kockázata ugyanis nagy, tekintve, hogy ezek a típusú akkumulátorok nagyon nagy energiasűrűségűek és fokozottan tűzveszélyes elektrolitot tartalmaznak. A lítiumion-akkumulátorok súlyosabb meghibásodása pedig olyan mértékű hőtermeléshez vezethet, amikor is egy vagy több cellában heves égés zajlik le, kitörő szúrólánggal, egyúttal mérgező és gyúlékony gázok kibocsátásával. Ilyen gyulladást márpedig nemcsak gyártási hiba idézhet elő, de akár fizikai behatás is, például elejtés, törés, kilyukasztás, illetve az extrém magas hőmérsékletnek kitettség, a túlmelegedés, vagy akár a túltöltés, a fogyasztó általi nem megfelelő töltőberendezés használata is. A visszajelzőt is célszerű komolyan venni: ha az akkumulátor a teljes feltöltését mutatja, csatlakoztassuk le a töltőről, ne hagyjuk rajta. Arra is megéri figyelni, hogy megbízható gyártó termékét és megbízható forrásból vásároljuk meg, az újratöltéshez pedig kizárólag az adott akkumulátorhoz gyártott töltőt használjuk, vagy a töltendő akkumulátorral kompatibilis gyártásút.

Fogyasztóként figyeljünk a CE-jelölés meglétére, annak hiánya esetén véletlenül se vásároljuk meg a töltőt, és jelezzük az eladó félnek, illetve online beszerzett példány esetén akár a kormányhivatal fogyasztóvédelmi hatóságának is.

A közismert és jellegzetes formájú CE azt hivatott igazolni, hogy a termék biztonságos, megfelel a rá vonatkozó előírásoknak, szabványoknak, és azt a gyártó tünteti fel a terméken eltávolíthatatlanul, különben nem is forgalmazhatja azt az Európai Unióban. Nem véletlen, hogy az EU-n kívüli, úgynevezett harmadik országban gyártott és onnan az EU-ba importált, CE-jelölésköteles termékekre a tagállamok vámhatóságai is kiemelt figyelmet fordítanak.

Fotó: Shutterstock

Emellett hazánk a súlyos kockázatot jelentő termékek kiszűrésében tradicionálisan élen jár, a fogyasztóvédelmi hatóságok európai uniós viszonylatban is elismerésre méltó módon évről évre dobogós, illetve ahhoz közeli helyen végeznek a veszélyes termékekre vonatkozó uniós adatbázisba, a Rapex rendszerbe megtett adatbejelentések számát illetően, ami azt is mutatja, mennyire kiemelten fontos szerepet töltenek be a belső piacon valamennyi fogyasztó egészségének védelmében. Termékbiztonsági ellenőrzésekre évről évre itthon is több termékkategóriát illetően sor kerül, míg a 2024. december 13-tól alkalmazandó 2023/988-as általános termékbiztonsági rendelet uniós szinten sürget a jelenleginél is több, összehangolt tagállami piacfelügyeleti ellenőrzést, ami a jogalkotó részéről való szigorítást jelzi. Mert nincs pardon: az Európai Unióban csak és kizárólag biztonságos termékek forgalmazhatók, és a küszöbönálló termékbiztonsági rezsim az online platformszolgáltatók feladat és felelősségi körét is kiterjeszti, hiszen sok esetben az interneten keresztül jut hozzá a fogyasztó az egészségére, testi épségére veszélyes termékhez.

A lítiumionos eszközeinkhez visszatérve, semmiképp se hagyjuk felügyelet nélkül az akkumulátorokat, és ha eddig jellemzően éjszakára hagytuk a töltőn – ráadásul a kanapén, ágyon, szőnyegen – a mobiltelefonunkat, a laptopot, a powerbankeszközt, a gyerek táblagépét stb., hagyjunk fel ezzel a szokásunkkal.

Elektromos robogót, rollert, motort se a lakásban, se a garázsban ne töltsünk magára hagyva, mert ha gyári hiba vagy túltöltés miatt kigyullad, az igen intenzív és önfenntartó égéssel járó, csak nagyon nehezen megfékezhető tűzzel jár.

Az említett közlekedési eszközöket lehetőleg az udvaron, a teraszon – lakáson kívül – töltsük. Amennyiben ez nem megoldható, akkor egy minőségi füstérzékelőt szereljünk fel, mert a lítiumion-akkumulátorokkal szerelt eszközeink és járműveink újratöltése nem gyerekjáték, sőt, saját magunk, családunk, szomszédaink élete, egészsége és vagyonbiztonsága a tét. Használati útmutatójukat sem az iskolai papírgyűjtésre szánja a gyártó, sokkal inkább kötelező olvasmánynak. Mindenkinek biztonságos nyári robogózást, rollerezést!