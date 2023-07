Új szintre kellene lépniük az ESG-jelentéseknek

A világ legnagyobb globális vállalatai is hadilábon állnak az EU fenntarthatósági jelentéstételi irányelve (CSRD) teljesítésével – derül ki a KPMG felméréséből. Ez nem jó hír, mert a fenntarthatósági jelentéstételi kötelezettség már átlépte Magyarország határait, több tucat cég most is a hatálya alá esik, és hamarosan a kisebb beszállítóknak is foglalkoznia kell vele.

3 órája | Szerző: Teveli-Gazsó Emese, a KPMG vezető tanácsadója

3 órája | Szerző: Teveli-Gazsó Emese, a KPMG vezető tanácsadója