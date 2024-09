Gubancok elálláskor

Magyarul a normál mértékű kipróbálást meghaladó használatból, a túlhasználásból eredő termékamortizációért, értékcsökkenésért felelős a fogyasztó, ahogyan azért is, ha történetesen sikerül 14 nap alatt akár figyelmetlenségből is, de tönkretennie az online megvásárolt portékát. Utóbbi esetben persze meg sem illeti a fogyasztót, hogy a 14 napos elállási jogára hivatkozva visszaküldje a terméket és annak vételárát és a kiszállítási díj visszatérítését követelje a vállalkozástól, hiába is fordul hatósághoz vagy békéltető testülethez. Joggyakorláskor, így a fogyasztót megillető elállás gyakorlásakor a fogyasztó is köteles jóhiszeműen eljárni és bár a fogyasztóvédelmi rendelkezések komoly többletjogosultságot biztosítanak számára, nem az a rendeltetésük, hogy a nyerészkedni vágyó, nemtörődöm fogyasztókat gazdagítsák.

Védhető lehet, amikor az említettekhez hasonló esetekben az eladó fél, a vállalkozás „befeszül”, látva a visszajuttatott terméket, annak állapotát és nem hajlandó visszatéríteni semmit. A 14 napos elállás akkor jöhet szóba, ha semmi baj a szolgáltatott és visszaszolgáltatott termékkel, csak mégsem kell a fogyasztónak, aki képes azt egyben, rendben visszaszolgáltatni a vállalkozásnak, dacára annak, hogy korábban jó ötletnek gondolta online megvásárolni azt. Fontos, hogy nemcsak a terméket, de annak tartozékait és dokumentációját is – pl. a termékhez mellékelt gyártói jótállási nyilatkozatot, használati és kezelési útmutatót stb. – is vissza kell adni. Az elállással ugyanis a fogyasztói adásvételi szerződés visszamenő hatállyal kerül megszüntetésre, az eredeti állapot kerül visszaállításra, így mindkét félnek vissza kell adnia, ami nála van: a fogyasztó a terméket, annak tartozékaival, dokumentációjával együtt, a vállalkozás pedig a vételárat és a kiszállítási költséget, levonva persze a „túlhasználat” miatti amortizáció értékét, ha az felmerült. Fogyasztóként, vállalkozásként is érdemes tudni, hogy a fogyasztóvédelemmel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 93/2024. (IV. 23.) kormányrendelet által módosított 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet új előírása szerint

idén május 8. óta elálláskor fogyasztóként még a termék visszaküldésének költségét és a csomagolással kapcsolatos macerát is megspórolhatjuk, mert ha a vállalkozás az adott terméket történetesen az üzletében is értékesíti, akkor az üzletben is gyakorolhatjuk az elállási jogunkat, tehát az eredetileg a webshopból megvásárolt terméket visszaszolgáltathatjuk a vállalkozás üzletében.

A cégeknek pedig fogadni és intézni kell tudni az ilyen elállási joggyakorlást, nem lehet elutasítani a fogyasztót, mondván tegye meg elállási nyilatkozatát e-mailben és küldje vissza postán a terméket. Amennyiben pedig a visszaszolgáltatott, elállással érintett termékkel ránézésre sincs minden rendben, különösen fontos, hogy megfelelően jegyzőkönyvezve, a későbbiekben felmerülő esetleges vitákra készülve, mindkét fél álláspontját dokumentálva kerüljön sor a termékvisszavételre.