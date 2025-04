Amikor terméket vásárolunk, az ár mellett döntő szempont az is, hány év gyártói jótállást kapunk. Átlagfogyasztói feltételezés szerint ugyanis, amíg „garanciális” a meghibásodott termék, addig térítésmentesen meg kell hogy javítsák, vagy ki kell hogy cseréljék azt nekünk, és ha egyik sem, visszajár a vételár. Ezen a ponton pedig máris „zanzásítja” fejben a legtöbb fogyasztó a kötelező és a gyártói jótállást, ami azért sem szerencsés, mert ha nem tudjuk, pontosan mire jogosítanak, akkor a jogérvényesítésünk hatékonysága csorbát szenvedhet. Józan paraszti ész elég persze ahhoz, hogy vételár-visszatérítési igénnyel a gyártónál ne, csak az eladó félnél kopogtasson az ember, de megeshet, hogy a kiválasztott szerviz elirányít minket, alaptalanul. Gondoljunk arra, amikor a gyártói szerviz által hagyjuk magunkat átirányítani a kereskedőhöz, akitől a terméket vettük, vagy annak szervizéhez, pedig a gyártói garancianyilatkozatban kilistázott javítószolgálatnál próbálkozunk, és otthonról még úgy indultunk el, milyen jó, hogy nem selejteztük le a kapott gyártói garanciadokumenációt.

Gyártói jótállás – érdekellentétben a szervizek és a kereskedők / Fotó: Shutterstock

Valóban jó, főleg, ha azzal is tisztában vagyunk, hogy a gyártói jótállás feltételrendszerét bemutató gyártói jótállási nyilatkozatban megadott egyik vagy másik szerviz jogszerűen nem küldheti el ilyenkor az embert, nem mondhatja, hogy tessék a javítást vagy a cserét az eladó féltől igényelni, kötelező jótállás keretében. Tény, hogy javítást vagy termékcserét – ha itthon kötelező jótállásos az adott termék, és tart még a kötelező jótállási idő, ami legfeljebb is csak három év – akkor az eladó félnél is igényelhetünk, de érthető fogyasztói döntés, hogy ha már egyszer a jó sok évre szóló gyártói garancia ígérete miatt vásároltuk meg a terméket, akkor annak meghibásodása esetében a gyártó álljon bele a felelősségbe, magyarul a szervizei ne utasítsák el az embert.

A gyártói jótállás és a kereskedő által viselt kötelező jótállás

Lépjünk hátra kettőt, tudatosítsuk, hogy a gyártói és a kereskedő által viselt kötelező jótállás két különböző jótállás, és míg az előbbi feltételeit a gyártói jótállási nyilatkozatban rögzíti a gyártó, addig az utóbbi feltételrendszerét jogszabály határozza meg, amelyet az eladó fél köteles jótállási jegyben – online vagy papíralapon – a fogyasztónak prezentálni. A gyártói garancianyilatkozatban kilistázott egyes gyártói szervizek azonban gyakran semmilyen szerződéses relációban nem állnak az eladó féllel, akinek saját javítószolgálatait a jótállási jegy tünteti fel, de nem is mindig, lévén nem kötelező. Sok kiskereskedő inkább kicseréli a meghibásodott terméket, vagy visszaadja a vételárát, de nem bíbelődik javítószolgálat üzemeltetésével, mindamellett, hogy itthon a legtöbb tartós fogyasztási cikkre jogszabály alapján eleve „jár” az ún. kötelező jótállás, tehát még akkor is, ha történtetesen nem kaptunk jótállási jegyet. Feltűnhetett az olvasónak, hogy a gyártó jótállási „nyilatkozatot”, míg a kereskedő jótállási „jegyet” kell hogy biztosítson. És miért gond, ha kukába dobjuk őket?

Nos, elvileg kötelező jótállásra jótállási jegy hiányában is hivatkozhatunk, ha tudjuk bizonyítani, hogy attól a kereskedőtől vásároltuk a terméket, akinél bejelentjük a minőségi kifogásunkat, mert a kötelező jótállást nem a jótállási jegy, hanem a jogszabály létesíti.

A legtöbb háztartási, műszaki cikk érintett, így ha azok a két vagy három év kötelező jótállási határidőn belül a rendeltetésszerű használat ellenére meghibásodnak, fordulhatunk az eladó céghez, és igényelhetünk tőle javítást vagy cserét, illetve végső esetben vételár-visszatérítést. Emellett is a gyártók többsége a saját termékére – a magyar kötelező jótállástól teljesen függetlenül, arról gyakran nem is tudva – biztosít valahány hónapra vagy évre ún. tartóssági jótállást, vagyis gyártói jótállást. Optimális esetben tehát kétféle garancia is vonatkozhat a termékünkre, és garanciaidőn belüli meghibásodáskor választhatunk, kivel szemben és milyen igénnyel lépünk fel. Dönthetünk úgy, hogy javításra vagy cserére szóló igénnyel közvetlenül a gyártóhoz, annak szakszervizéhez fordulunk, amelynek az elérhetőségét a gyártói jótállási nyilatkozat tartalmazza, az utóbbi elvesztésével viszont bukhatjuk a gyártói jótállást.