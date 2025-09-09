A tisztított szennyvíz nélkül nehéz lesz megőrizni Magyarország vízbőségét

Magyarországot gyakran nevezik víznagyhatalomnak, hiszen bőséges felszín alatti készletekkel, nagy vízhozamú folyókkal és világszínvonalú termálvizekkel rendelkezünk. Ez a kép azonban könnyen félrevezető lehet: a Kárpát-medence természeti bősége nem garantálja automatikusan a jövő generációk biztonságos vízellátását.

A szennyvíz újrahasznosítása nem a jövő ígérete / Fotó: Szakony Attila

A helyzet ennél jóval sérülékenyebb. Felszíni vizeink több mint 90 százaléka külföldről érkezik, így erősen függünk a környező országok vízgazdálkodási döntéseitől és a közös vízgyűjtők állapotától. Minderre ráerősít a klímaváltozás: egyre kevesebb a csapadék, gyakoribbak az aszályok, a hirtelen lezúduló, nagy intenzitású esők pedig nem hasznosulnak, hanem gyorsan elfolynak. Közben a felszín alatti vízbázisok is apadnak.

A gondokat súlyosbítja, hogy sok térségben elavult a víziközmű-hálózat, így évente tízmillió köbméternyi ivóvíz vész el. És mindez pont akkor történik, amikor a gazdaság vízigénye – főként az olyan nagyfogyasztó ágazatok miatt, mint az akkumulátorgyártás – soha nem látott mértékben nő.

Újrahasznosított szennyvíz mint a megoldás része

Ahogy az energiánál gyakran mondják: a legjobb energia az, amit nem használunk fel. A vízgazdálkodásra ugyanez igaz – a legértékesebb víz az, amelyet megőrzünk természetes állapotában, és más forrásból fedezzük a szükségleteket. Az ipar számos területen – például hűtésnél – nem igényel ivóvízminőséget, így ezeket az igényeket kiválóan kiszolgálhatja a tisztított szennyvíz. Ez a víz egyszer már része volt a gazdasági körforgásnak, és ha nem hulladékként, hanem másodlagos erőforrásként tekintünk rá, új értelmet nyer.

Jelenleg a szennyvíztisztító telepeken kezelt vizeket többnyire visszavezetjük a folyóinkba – ahonnan gyakran rövid úton tovább is sodródnak a határon túlra. Pedig sokkal célszerűbb lenne helyben hasznosítani őket, és tisztítás után a vízigényes ipari létesítményekhez irányítani. Ez nemcsak a természetes vízbázisokra nehezedő nyomást enyhítené, hanem nagyban csökkentené az ország vízgazdálkodásának ökológiai lábnyomát is.