A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) megalapítása több mint másfél évszázaddal ezelőtt nemcsak egy új intézmény létrejöttét jelentette, hanem egyben egy új szemlélet megszületését is – azt a meggyőződést, hogy a társadalmi fejlődés előmozdítása csakis hiteles, ellenőrizhető, időben és térben összehasonlítható adatokkal lehetséges. A magyar statisztika története egyben azoknak a nagy elődöknek, tudományformáló személyiségeknek a története, akik ezt a szemléletet megalapozták, továbbadták, és nemzetközi rangra emelték. A KSH küldetésének része, hogy ápolja és gyarapítsa a magyar statisztikatudomány gazdag örökségét, hogy a nagy elődök emléke ne merüljön feledésbe.

KSH-konferencia azokról, akik számokkal formálták a jövőt / Fotó: Faruh_art

KSH, MTA, egyetemek, akik együtt formálták a szakma fejlődését

A hazai statisztikatudomány meghatározó alakjai, az akadémikus statisztikusok munkássága állt a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) megrendezett Statisztikus, jövőformáló akadémikusok életútja című februári konferencia középpontjában. Fényes Elek, Keleti Károly, Kőrösy József, Jekelfalussy József és Theiss Ede munkássága ma is iránytűként szolgál a tudományos közösség, a KSH szakemberei és a jövő statisztikusai számára. A konferencia rámutatott arra is, hogy a magyar statisztikai gondolkodás története egyben a tudományos intézmények fejlődésének története is, a KSH, ahol az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia együtt formálták a szakma fejlődését.

Hivatalunk és az akadémia szakmai kapcsolata hosszú múltra tekint vissza. 1860-ban az MTA hozta létre a Statisztikai Bizottmányt, azzal a céllal, hogy tudományos alapokra helyezze az ország társadalmi és gazdasági viszonyaira vonatkozó adatok gyűjtését. A bizottmány kezdeményezésére és támogatásával alakulhatott meg 1867-ben a statisztikai hivatal jogelődje. Ez az együttműködés azóta is fontos pillére a magyar statisztika fejlődésének. 1926-ban a KSH-ban jött létre Teleki Pál és Bethlen István kezdeményezésére a mai Földrajztudományi Intézet jogelődje, az Államtudományi Intézet.

A nagy magyar statisztikusok nemcsak a tudomány fejlődésében, hanem a KSH életében is maradandó nyomot hagytak. A hivatal számos kezdeményezéssel őrzi és ápolja emléküket. Tevékenyen részt vesz például Fényes Elek, a magyar hivatalos statisztika megteremtőjének szülőhelye, a Bihar megyei Csokaly község életében. Idén januárban pedig a hivatal munkatársai a Vargha család tagjainak részvételével emléktáblát avattak Vargha Gyula, a KSH harmadik igazgatója tiszteletére.