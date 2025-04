A név kötelez: az élre tör az új magyar telekommunikációs szolgáltató

Még 2023 tavaszán indult el az a folyamat, aminek végén megalakult hazánk egyik legnagyobb telekommunikációs szolgáltatója, a One Magyarország. A VG Exkluzívban a cég vezérigazgatója, Bányai Tamás beszélt az új márka bevezetéséről, a névválasztásról, a jövőbeli terveikről és a piaci versenyről.

A műsort itt hallgathatják meg:

Kiélezett maradt a verseny a magyar telekommunikációs piacon

Bányai Tamás elmondta, hogy először a szolgáltatás minőségének javítására, a hálózati fejlesztésekre helyezték a hangsúlyt, és csak ezt követően indítottak el egy intenzív kampányt az arculati elemek hangsúlyozására, a márkaismertség növelésére. „2023-tól háromszor annyi mobilhálózat fejlesztést valósítottunk meg, mint a Vodafone Magyarország a megelőző két évben. 2028-ig pedig tulajdonosunk, a 4iG Csoport 150 milliárd forintos beruházási program mellett kötelezte el magát” – fogalmazott a vezérigazgató.

A 4iG tulajdonában álló One Magyarország piacvezető szerepre tör a telekommunikációs piacon / Fotó: Vémi Zoltán

A One megalakulásával gyakorlatilag háromszereplőssé vált a magyarországi lakossági telekommunikációs piac. Emellett a kisebb helyi szolgáltatókkal és alternatív szereplőkkel is versenyezni kell. Bányai Tamás elmondta, hogy a televíziós piacon már most is az első számú szolgáltatónak számítanak, mobilban pedig a második helyet foglalják el.

„Van még egy jelentősebb hátrányunk a Magyar Telekommal szemben, a célunk az, hogy ezt ledolgozzuk. Úgy látjuk, hogy a márkaismertségünk már közelít az elődmárkákéhoz, ami egy két hónapos intenzív kampány után kifejezetten biztató eredménynek számít” – tette hozzá Bányai Gábor.

A vezérigazgató hozzátette, hogy az ügyfeleket kiszolgáló értékesítési hálózatuk 98 településre terjed ki, 135 üzlettel. Budapesten például már ők rendelkeznek a legtöbb ilyen egységgel. Bányai Tamás arról is beszélt, hogy tévút azt gondolni, hogy kizárólag az árversenyben gyűrhetők le a piaci riválisok. A szolgáltatás minősége legalább ilyen fontos. Ezt az is igazolja, hogy a One Magyarország bejelentette, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium felszólítására eltekint az idei évre tervezett, 3,5 százalékos áremeléstől a lakossági piacon. „Nem az a drága szolgáltatás, amiért az ember sokat fizet, hanem az, ami nem éri meg” – fogalmazott a vezérigazgató.