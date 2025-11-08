A két politikus közötti jó kapcsolatnak köszönhető, hogy az Amerikai Egyesült Államok vezetése megértő volt Magyarországgal szemben – ezt mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Világgazdaság Exkluzív különkiadásában. Magyar idő szerint péntek este találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. A találkozót hetek óta felfokozott várakozás előzte meg, miután több olyan kérdés is volt a napirenden, amelyek Magyarország energiabiztonságát hosszú távon is befolyásolhatják. A magyar fél a tárgyalásokat egyértelmű sikerként könyvelte el, a műsorban a megállapodás elemeiről beszélgettünk.

Trump-Orbán csúcs: kényszerhelyzetbe hozhatja Brüsszelt a megállapodás

Trump-Orbán csúcs: hatalmas megállapodás született

Bendarzsevszkij Anton kiemelte, hogy nagyon sok konkrétum és konkrét döntés született. A legfontosabb egyértelműen, hogy a megállapodás értelmében Magyarország mentesül a Lukoil és a Rosznyeft elleni szankciók alól, így a jövőben korlátozás nélkül vásárolhat Oroszországból kőolajat és földgázt is. A másik bejelentés pedig a nukleáris energiára vonatkozott, ami az elemző szerint egy hatalmas megállapodás. Itt egy 20 milliárd dolláros keretszerződésről született döntés, ekkora összegig lehetnek megrendelések Magyarországról kismoduláris reaktorok beszerzéséről, valamint van egy 114 millió dollár értékű fűtőanyag-megállapodás az amerikai Westinghouse-zal.

A jövőre nézve igen komoly hatással lehet az energiabiztonságunkra

– mondta az energetikai megállapodásokról. Ami viszont elmaradt, az a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újratárgyalása. Ez az, ami még a hideghábororú alatt született 1979-ben, és a szovjet korszakban is működött, míg Joe Biden 2022-ben el nem rendelte a felfüggesztését. Pedig Oroszországgal szemben még évekig érvényben volt, "ez igencsak barátságtalan lépés volt", jegyezte meg. Azért volt káros Magyarország számára, mert nem tudtak úgy befektetők érkezni, hogy magyar befektetetők Amerikába, hogy mindkét országban meg kell fizetniük az adóköltségeket. Hangsúlyozta, nagyon fontos lépés lenne, hogy a rendelet újra életbe lépjen.

Hogy erről péntek este nem született döntés, annak az lehet az oka, hogy az amerikai kongresszus jelenleg működésképtelen. Egy ilyen rendelet elfogadásához ugyanis nem elég Trump jóváhagyása, végig kell vinni az amerikai törvényhozáson, ami most már 37. napja nem működik.

Pedig ez lenne a nulladik lépés a gazdasági kapcsolatok helyreállítására, de úgy látja, hogy a szándék az megvan az amerikaik részéről.