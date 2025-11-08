Trump-Orbán csúcs: kényszerhelyzetbe hozhatja Brüsszelt a megállapodás
A két politikus közötti jó kapcsolatnak köszönhető, hogy az Amerikai Egyesült Államok vezetése megértő volt Magyarországgal szemben – ezt mondta Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója a Világgazdaság Exkluzív különkiadásában. Magyar idő szerint péntek este találkozott Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök. A találkozót hetek óta felfokozott várakozás előzte meg, miután több olyan kérdés is volt a napirenden, amelyek Magyarország energiabiztonságát hosszú távon is befolyásolhatják. A magyar fél a tárgyalásokat egyértelmű sikerként könyvelte el, a műsorban a megállapodás elemeiről beszélgettünk.
Trump-Orbán csúcs: hatalmas megállapodás született
Bendarzsevszkij Anton kiemelte, hogy nagyon sok konkrétum és konkrét döntés született. A legfontosabb egyértelműen, hogy a megállapodás értelmében Magyarország mentesül a Lukoil és a Rosznyeft elleni szankciók alól, így a jövőben korlátozás nélkül vásárolhat Oroszországból kőolajat és földgázt is. A másik bejelentés pedig a nukleáris energiára vonatkozott, ami az elemző szerint egy hatalmas megállapodás. Itt egy 20 milliárd dolláros keretszerződésről született döntés, ekkora összegig lehetnek megrendelések Magyarországról kismoduláris reaktorok beszerzéséről, valamint van egy 114 millió dollár értékű fűtőanyag-megállapodás az amerikai Westinghouse-zal.
A jövőre nézve igen komoly hatással lehet az energiabiztonságunkra
– mondta az energetikai megállapodásokról. Ami viszont elmaradt, az a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény újratárgyalása. Ez az, ami még a hideghábororú alatt született 1979-ben, és a szovjet korszakban is működött, míg Joe Biden 2022-ben el nem rendelte a felfüggesztését. Pedig Oroszországgal szemben még évekig érvényben volt, "ez igencsak barátságtalan lépés volt", jegyezte meg. Azért volt káros Magyarország számára, mert nem tudtak úgy befektetők érkezni, hogy magyar befektetetők Amerikába, hogy mindkét országban meg kell fizetniük az adóköltségeket. Hangsúlyozta, nagyon fontos lépés lenne, hogy a rendelet újra életbe lépjen.
Hogy erről péntek este nem született döntés, annak az lehet az oka, hogy az amerikai kongresszus jelenleg működésképtelen. Egy ilyen rendelet elfogadásához ugyanis nem elég Trump jóváhagyása, végig kell vinni az amerikai törvényhozáson, ami most már 37. napja nem működik.
Pedig ez lenne a nulladik lépés a gazdasági kapcsolatok helyreállítására, de úgy látja, hogy a szándék az megvan az amerikaik részéről.
Brüsszelt kényszerhelyzetbe hozhatja a megállapodás
Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója szerint a megállapodás tükrözi, hogy nagyon jó a politikai kapcsolat vezető között között. Látható, hogy Trump komolyan gondolja a nyomásgyakorlást India esetében, az amerikaik elvárják, hogy azonnal váljanak le az orosz energiahordozókról és fejezzék be a kőolaj vásárlását, ami a legnagyobb indiai cégek esetében meg is történt.
Magyarország helyzete azonban gyökeresen eltér a legtöbb országétól, rövid távon ugyanis nagyon nehéz lenne leváltani az orosz energiahordozókat leváltani másra. Ahol ki lehet, ott történtek lépések, például a cseppfolyósított gáz esetében, ahol szó van egy 600 millió dolláros keretszerződésről. Ugyanakkor vannak kapacitáskorlátaink, csak annyit tudunk vásárolni, amennyit a vezetéken átfér, illetve annyit, amennyi nincs lekötve. Kőolaj esetében még bonyolultabb a kiváltás.
Úgy véli, hogy jó politikai kapcsolat önmagában is szükséges volt, hogy az Egyesült Államok vezetése megértő legyen, de az, hogy Magyarország kiszolgáltatott helyzetben van földrajzi pozíciójából fakadóan, inkább hozzájárulhatott ahhoz, hogy az amerikaik beleegyezzenek a mentességbe.
Arra a kérdésre, hogy az unió szankciós politikájára hatással lehet-e a megállapodás, igennel felelt. Bár heves kritikák érték Trumpot a tavalyi elnökválasztási kampányban az európai politikusok részéről, most mindenki alkalmazkodik és próbálnak az elnök kedvében járni. Az USA és az EU közötti kereskedelmi megállapodás is ezt tükrözi, ami elsősorban az Egyesült Államok számára volt kedvező.
Ha jó a viszony az amerikai és a magyar vezetés között, akkor valószínűleg nem fogják kiélezni azokat a konfliktusokat, amelyeket egy másfajta amerikai vezetés során kiéleztek volna
– fogalmazott. Jelenleg is folyamatban van egy újabb, 21. szankciós csomag elfogadásának a terve, ami arról szólna, hogy teljesen 2027-től az EU lemondana csővezetéken érkező orosz energiahordozókról. Ugyan a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy mentesség korlátlan, az elemző szerint minimum addig tart, amíg a jelenlegi adminisztráció van hatalmon, tehát a következő három, 2028-ig nem kell aggódnunk a szankciók miatt. Az persze más kérdés, hogy az unió milyen döntéseket hoz
Ugyanakkor, ha lezárul az orosz-ukrán háború, az merőben más helyzetet fog teremteni.
Addig kell kihúznunk, amíg tart ez a háború, utána lehet, hogy az orosz energiahordozók kérdése nem lesz annyira toxikus
– mondta Bendarzsevszkij Anton.
