Kwasniewski újabb győzelme

A Szolidaritás által szorgalmazott és szeptemberben egyszerű többséggel elfogadott törvény szövetkezeti és állami lakásokat adott volna a bérlőknek, illetve 20 hektárig terjedő földet utalt volna ki lengyel gazdáknak, mégpedig közvetlen tulajdonhoz juttatással. Egy közvetett juttatási forma keretében pedig úgynevezett tulajdoni jegyeket kaptak volna azok -- főleg nyugdíjasok és a költségvetési ágazatban dolgozók --, akik már korábban megvásárolták lakásukat, vagy a vállalatok magánosításakor nem kaptak részvényeket.







A szejmben még szeptember elején elfogadott törvénytervezetet az elnök rövid időn belül elutasította. Aleksander Kwasniewski gazdasági, jogi és szociális érvekkel indokolta döntését. E szerint a törvény igazságtalan lett volna azokkal szemben, akik korábban saját pénzükből vásárolták meg állami lakásukat vagy ugyanilyen úton szereztek termőföldet. Az elnök emellett a kispénzű emberek számára igazságtalanságot látott a tervezetben, amennyiben az a bérlőkre hárította volna a lerobbant lakások és épületek szanálását.







Az elnöki vétó felülbírálatára pénteken 212 képviselő szavazott, 207-en voksoltak mellette. Az államfő által szeptemberben hozott elutasító határozat ezzel érvényben maradt, mert hatályon kívül helyezéséhez háromötödös többségre, azaz 253 szavazatra lett volna szükség.







A szavazás során sajátos pártszövetségek képződtek. A kormányzó jobboldali AWS (Szolidaritás Választási Akció) meglepő módon a korábbi posztkommunista kormányban részt vevő parasztpártot tudta maga mellé állítani. Az AWS néhány hónappal ezelőtti koalíciós partnere, a Szabadság Unió (UW) viszont a legnagyobb ellenzéki párttal, a Baloldali Demokratikus Szövetséggel együtt szavazott, mert -- mint vezetői hangoztatták -- a törvény keresztülvihetetlen, gazdasági káoszba taszította volna Lengyelországot és hatalmas számban kreált volna jogvitát.







Lengyelországban végleg elvetették a tömeges privatizációt A lengyel törvényhozás alsóházában nem sikerült érvényteleníteni a tömeges privatizációra kimondott elnöki vétót. A maradék állami aktíváknak a "nép közötti szétosztását" a Szolidaritás-blokk szorgalmazta, a pénteki szavazással azonban elbukott a terv. Így megnyílt az út a hagyományos, aukciós jellegű privatizáció folytatására. VG-összeállítás-->