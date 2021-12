Októberben jelentette be az Aldi, hogy sertés-, a marha- és baromfihús csak magyar termelőktől származó lehet állandó kínálatában, most pedig azt közölte, hogy novembertől a tejnél és az alapvető tejtermékeknél, jövő év elejétől pedig a tojásnál is ezt a megoldást alkalmazza beszerzéseinél.

Az Aldi hazai üzleteiben 65 alapvető tejtermék készül magyar gazdáktól érkező tejből Magyarországon, és hamarosan újabb magyar forrásból érkező tejtermékeket vezetnek be.

A további magyar termékekről és arról, hogy Az Alho hogy segít az exportpiacokon is a magyar termelőknek, az AgroKép cikke részletesen beszámol.