Kevesebb mint két napja maradt a közel egymillió érintett gépjármű-tulajdonosnak arra, hogy eldöntse, lecseréli-e év végi fordulós kötelező biztosítását – közölte a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ). Tapasztalataik szerint a piacon bekövetkezett díjcsökkenés aktivizálta a gépjárművek üzemben tartóit, akik közül az időszak végére mintegy százezren váltják a kgfb-szerződésüket egy kedvezőbbre.

A vonatkozó törvény úgy rendelkezik, hogy az év végi évfordulós szerződések felmondásainak legkésőbb december 1-én éjfélig be kell érkezniük az illetékes biztosítóhoz. Emiatt szerdán már az összehasonlító alkuszi portálok is csak korlátozásokkal, általában a nap első felében fogadnak be ilyen megbízásokat. Aki az utolsó pillanatban határoz a szerződése felmondásáról, akkor mehet biztosra, ha felkeresi az érintett biztosító valamelyik ügyfélszolgálatát, így szerezve igazolást a felmondás beérkezéséről